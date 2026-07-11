Agencias

La Federación Alemana y Klopp acercan posturas

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Berlín, 11 jul (EFE).- La Federación Alemana de Fútbol confirmo este sábado haber llegado con Jürgen Klopp a "un entendimiento sobre puntos clave de un potencial acuerdo" como seleccionador nacional.

En un comunicado, la Federación precisa que el presidente y el vicepresidente de la DFB, Bernd Neuendorf y Hans-Joachim Watzke, mantuvieron el viernes en Nueva York "una primera conversación en profundidad con Jürgen Klopp sobre la posibilidad de asumir el cargo de seleccionador nacional".

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"Durante este constructivo intercambio, se llegó a un entendimiento sobre puntos clave de un potencial contrato", añade.

Según el DFB, las conversaciones continuarán la próxima semana.

"Ambas partes confían en que las negociaciones -siempre que se alcance un acuerdo con Red Bull, el actual empleador de Klopp- puedan concluir finalmente con éxito", subraya la Federación, que recuerda que cualquier posible contrato deberá ser aprobado definitivamente en una reunión conjunta del Consejo de Supervisión y la Junta de Accionistas de la DFB.

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El extécnico del Borusia Dortmund y Liverpool, actualmente director global de fútbol de Red Bull, ya había manifestado su disposición inicial a entrenar a la selección alemana tras la dimisión de Julian Nagelsmann a raíz del fracaso de la 'Mannschaft' en el Mundial en dieciseisavos de final ante Paraguay.

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