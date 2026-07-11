Atendidos 18 pacientes en el incendio de Los Gallardos, cinco de ellos en estado grave

Un total de 18 pacientes han sido atendidos en centros sanitarios a consecuencia del incendio desatado en la tarde del pasado jueves en Los Gallardos (Almería), de los cuales cinco se encuentran en estado grave de diversa consideración.

Así lo han confirmado fuentes de la Junta de Andalucía a Europa Press, precisando que siete pacientes están siendo atendidos en el Hospital Universitario Torrecárdenas y uno de ellos se encuentra en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Este último es una persona de muy avanzada edad.

PUBLICIDAD

Por su parte, otros cuatro pacientes permanecen ingresados en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Se trata de usuarios de entre 48 y 61 años en situación de gravedad que fueron intervenidos quirúrgicamente este pasado viernes.

Finalmente, el Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa ha sido el encargado de atender a los once pacientes restantes, de los que aún se espera evolución.

Por el momento, y tras finalizar el Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería las autopsias de los cuerpos de las 12 personas fallecidas, se está a la espera de analizar las muestras de ADN para proceder a su identificación.

PUBLICIDAD