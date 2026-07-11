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El Infoca pasará a "trabajar en ataque" el incendio de Los Gallardos, que afecta a 6.600 hectáreas

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El dispositivo de lucha contra el incendio desatado en la tarde del pasado jueves en Los Gallardos (Almería) va a pasar a "trabajar en ataque" el fuego tras el cambio de condiciones meteorológicas, lo que hace es que se abre una "ventana de oportunidad extraordinaria" para atajar las llamas, que han arrasado ya 6.600 hectáreas.

Así lo ha trasladado en una comparecencia ante los medios el consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quien ha explicado que con el cese del viento en la zona y el incremento de la humedad relativa se abre "una ventana de oportunidad extraordinaria" para atajar el siniestro.

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Hasta ahora, según ha explicado el consejero, se han realizado prácticamente trabajos "de defensa" ante el rápido avance del fuego, por lo que este sábado se podrá "por primer vez" atacarlo de manera directa. "Las circunstancias tanto meteorológicas como de la propia realidad del incendio hasta ahora nos habían simplemente permitido trabajar en defensa", ha dicho.

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