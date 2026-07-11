El incendio de Los Gallardos se estanca y ofrece una "perspectiva favorable" para su estabilización

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, ha anunciado este sábado por la tarde que el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería) no ha sufrido avances a lo largo de la jornada, y se mantiene estancado en las 6.600 hectáreas de terreno afectadas, por lo que, conforme a las condiciones meteorológicas que hay sobre el terreno, ofrece "perspectivas favorables" para darlo por "estabilizado" en las próximas horas.

Así lo ha trasladado durante una comparecencia ante los medios en el puesto de mando avanzado de Turre (Almería) tras haber visitado junto con el resto de autoridades el perímetro de toda la zona afectada para comprobar el estado de las viviendas amenazadas por las llamas para comprobar que "prácticamente la totalidad" de ellas "no están afectadas".

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"El fuego no ha avanzado nada en el día de hoy", se ha congratulado Bolaños tras asegurar que los equipos antiincendios que encabezan Infoca, UME, Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y bomberos han aprovechado la "ventana de oportunidad" que se ha abierto durante la jornada de este sábado con el cese del viento y la subida del índice de humedad en el ambiente, lo que ha favorecido el ataque de las llamas.

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