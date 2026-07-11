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Controlado el incendio forestal declarado este pasado viernes en Humilladero

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El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca ha dado por controlado el incendio declarado en la tarde de este pasado viernes en el término municipal de Humilladero, en la provincia de Málaga.

Cabe mencionar que se da por controlado aquel incendio en el que todo el perímetro se encuentra rodeado por una línea de control, formada por una franja de terreno sin vegetación, o con vegetación ya quemada, pudiendo quedar en su interior algunos puntos calientes.

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En contexto, el fuego fue declarado sobre las 18,00 horas de la referida jornada y afectaba a una zona forestal que linda con otra agrícola. Tras varias horas, los efectivos desplegados lograban estabilizarlo a las 01,00 horas de esta madrugada.

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