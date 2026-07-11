El doble reencuentro de Fabián Ruiz

Redacción deportes, 11 jul (EFE).- Sorpresivo en el once, sobre todo por la suplencia de Pedri González, uno de los hombres más indiscutibles en la alineación inicial, Fabián Ruiz resurgió en la titularidad en los cuartos de final del Mundial 2026, irrumpió con el 1-0 en el minuto 30 y asumió un papel principal y decisivo en el avance a las semifinales.

De repente. Nadie intuía desde fuera su incursión de nuevo en el once. Disputó 55 minutos, antes de ser cambiado por Pedri.

“Lo importante es el colectivo. No es importante el que más juega en el partido. Cada uno tiene su tarea. Lo de Pedri no tiene más explicación que querer dar otro toque al equipo en un momento en el que necesitábamos la aportación de la frescura de Fabián y entendíamos que, después del trabajo de Fabián, Pedri podía beneficiarse. Y así ha sido”, repasó después Luis de la Fuente, su entrenador, sobre tal decisión.

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El reencuentro para Fabián con la titularidad. Desde marzo de 2023, en el inicio de la era actual del técnico, no había encadenado dos suplencias por decisión técnica. Ocurrió en el triunfo por 3-0 contra Noruega y en la derrota por 2-0 frente a Escocia, dentro de la fase de clasificación de entonces para la Eurocopa 2024. Después, hasta su primer Mundial, su condición de titular había sido indudable, como empezó también ante Cabo Verde.

Ha sido reserva cuatro partidos consecutivos: perdió el sitio en la alineación inicial ante Arabia Saudí, Uruguay, Austria y Portugal. Jugó en todos, pero como recurso desde el banquillo y fuera del once tipo. Dani Olmo había sido el elegido en ‘su’ puesto, con variantes, porque juega más adelantado entre líneas y más dinámico ofensivamente, con su cambio de paso, tras el juego previsible del 0-0 ante Cabo Verde.

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Hasta este viernes. Dani Olmo no se movió del once. Tampoco Rodrigo Hernández, esencial en este momento para manejarlo todo en el medio campo. Ni siquiera entró Mikel Merino, goleador decisivo ante Portugal y de nuevo frente a Bélgica. No se alteró la línea defensiva, que ya se recita de memoria (Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella), ni tampoco el ataque, con Lamine Yamal, Milei Oyarzabal y Álex Baena.

El único cambio fue la suplencia de Pedri González, indiscutible siempre en el once de De la Fuente, aunque haya tenido menos inspiración en los últimos duelos, para dar de nuevo recorrido a Fabián Ruiz, que se instaló en el medio campo junto a Rodrigo y que aprovechó la ocasión con el gol que abrió el marcador, por su llegada y por el rechace de Courtois al remate inicial raso de Dani Olmo.

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Otro reencuentro. Su séptimo gol como internacional absoluto. Seis fueron a las órdenes de De la Fuente, el más reciente antes del 1-0 a Bélgica data del 8 de septiembre de 2024, hace casi dos años, cuando anotó dos de los cuatro tantos con los que España se impuso por 1-4 a Suiza en Ginebra. Marcó en los minutos 13 y 77, el último de ellos cuando su equipo jugaba en inferioridad numérica por la expulsión del defensa Robin Le Normand.

“Cuando sales aquí al campo, escuchar el himno español, vivir un torneo tan especial, llegar a una semifinal con tu gente que te apoya desde la grada, con todo el esfuerzo que hay detrás y todo el país que está apoyando… No hay nada más bonito que eso y poder formar parte de esta familia y este equipo. Es algo inexplicable, es una emoción única y es emocionante vivir estos momentos”, valoró a ‘TVE’ al término del duelo de este viernes.

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Decimotercer jugador por minutos del equipo en el actual Mundial, con 218, nunca ha perdido Fabián Ruiz con España. En ninguno de sus 48 partidos, desde su debut el 7 de junio de 2019 en las Islas Feroe con una victoria por 1-4. Entró en el encuentro en el minuto 74 en sustitución de Iago Aspas con Luis Enrique Martínez, su entrenador ahora en el París Saint-Germain, como seleccionador.

De esos 48 choques, 33 han sido con Luis de la Fuente, con el que fue indiscutible titular en la Eurocopa 2024 ganada en Alemania.

Aún quiere más. “Esperemos que siga (la racha) dos partidos más (es lo que queda para ser campeón del mundo). Sería increíble para mí y para el equipo, que es lo más importante. Intento siempre ayudar al equipo, saliendo como titular y metiendo un gol… De pequeño sueñas con hacer cosas grandes, pero nunca imaginaba llegar hasta aquí. Estoy muy emocionado, muy feliz, sobre todo por mi familia. Vamos a darlo todo”, avanzó.

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Iñaki Dufour