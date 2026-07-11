Ecuador incauta media tonelada de droga y detiene a una persona en frontera con Colombia

Quito, 11 jul (EFE).- La Policía Nacional de Ecuador incautó más de media tonelada de marihuana durante un operativo realizado en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, en el que además fue detenida una persona presuntamente vinculada con el delito de tráfico de drogas.

Según detalló este sábado el Ministerio del Interior, la intervención se ejecutó dentro del operativo 'Cero Impunidad-22374', impulsado por la policía como parte de las acciones contra el narcotráfico.

Como resultado del mismo, los agentes incautaron 502,29 kilogramos de marihuana, además de un vehículo y un teléfono celular que presuntamente eran utilizados para la actividad ilícita.

La persona detenida quedó a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína; con puertos en sus costas, como el de Guayaquil; y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

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