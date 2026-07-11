Corea del Sur y Mongolia alcanzan un acuerdo de libre comercio tras años de negociaciones

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y el presidente de Mongolia, Ukhnaagiin Khurelsukh se han reunido este jueves y han aprobado un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) para reforzar las bases de una cooperación económica más amplia en comercio e inversiones entre ambos países.

Según ha informado el Ministerio de Comercio, Industria y Recursos surcoreano, Lee, quien se encuentra realizando una visita oficial a Mongolia, ha mantenido varias reuniones con el presidente mongol en Ulán Bator, donde ha anunciado el CEPA.

Ambos países han concluido con satisfacción las negociaciones tras llegar a un acuerdo sobre puntos clave del pacto, entre los que se incluyen el acceso al mercado de mercancías y las normas de origen.

Además, el Ministerio ha señalado que espera que el CEPA pueda acelerar la cooperación en cadenas de suministro de minerales críticos, fortalezca la cooperación en el sector minorista para facilitar la entrada de bienes de consumo surcoreanos en Mongolia y diversifique la cooperación bilateral en materia industrial y de inversión.

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Asimismo, Mongolia también eliminará progresivamente aranceles sobre bienes de consumo importados desde Seúl y, por su parte, el Gobierno coreano eliminará los aranceles de hasta el 5% sobre los minerales importados de Mongolia, entre los que se incluyen el cobre y las tierras raras. Como resultado, los dos países asiáticos abrirán sus mercados a más del 90% de las importaciones bilaterales.

Este pacto supone el segundo acuerdo de libre comercio que Mongolia pacta con otro país, tras el acuerdo con Japón que entró en vigor en 2016. El ministerio surcoreano ha confirmado que Seúl y Ulán Bator llevaban sosteniendo negociaciones desde diciembre de 2023.

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