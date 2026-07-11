‘Piojo’ Herrera, ante el reto de trascender con Atlante, luego de fracasar con Costa Rica

México, 11 jul (EFE).- Miguel ‘Piojo’ Herrera, nuevo entrenador del Atlante mexicano, enfrentará en el Apertura 2026 el reto de trascender con la vuelta de su equipo a la máxima división local, luego de no clasificar al Mundial 2026 con Costa Rica de la que fue seleccionador.

A partir del Apertura 2026, Herrera, exseleccionador de México en Brasil 2014, estará al frente del Atlante, uno de los equipos más antiguos del fútbol mexicano, que desde el Clausura 2014 jugó en la división inferior.

Ante la falta de ascenso y descenso que impera en la liga mexicana desde el 2020, los llamados ‘Potros de hierro’ se mantuvieron en la liga de expansión como el equipo más dominante.

Su regreso a la liga MX se dio gracias a la venta de la franquicia del Mazatlán, que el Atlante tomó para regresar a la competición.

El equipo azulgrana, fundado en 1916, tendrá como casa el Estadio Azteca de la capital mexicana, donde 'el Piojo' espera volver a triunfar.

“Estoy contento, la vida te da triunfos y fracasos. En la vida, si los cuentas, son más los fracasos que las victorias. Yo vi jugar 20 años a Michael Jordan y sólo lo vi salir seis veces campeón, las otras 14 cayó derrotado; esa es la enseñanza que debemos tomar”, dijo Herrera en la semana, durante la presentación del uniforme de su equipo.

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El entrenador que fue campeón de liga dos veces con el América, logros que lo llevaron a dirigir a la selección mexicana en Brasil 2014, señaló que ésta es la oportunidad que esperaba para resarcir el mal trago que tuvo al no llevar a Costa Rica a la Copa del Mundo.

“Estoy consciente de que el fracaso más grande que tuve en mi carrera fue no clasificar con Costa Rica al Mundial, pero la vida me da esta revancha y la voy a aprovechar”, aseguró el estratega que dirigirá al Atlante por tercera vez en su carrera.

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El torneo de Apertura 2026 de la liga MX arrancará el próximo jueves con la visita del Atlante al Necaxa, dos de los equipos más añejos de la liga.

A lo largo de su historia, los ‘Potros de hierro’ han sido campeones de liga en tres ocasiones. La primera vez lo lograron en la campaña 1946-1947, la segunda en 1992-1993, con Miguel Herrera como jugador, y la más reciente fue en el torneo de Apertura 2007. EFE

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