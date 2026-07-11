Lluvias dejan miles de damnificados en los departamentos colombianos de Arauca y Casanare

Bogotá, 11 jul (EFE).- Las fuertes lluvias en los departamentos colombianos de Arauca y Casanare (noreste) dejan centenares de casas bajo el agua y más de 9.000 familias damnificadas por las inundaciones, según informaron este sábado las autoridades.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, advirtió en un comunicado que las abundantes lluvias, así como los ciclos de sequía posteriores, forman parte de eventos climáticos extremos cada vez más recurrentes en el país debido al cambio climático.

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Por ello, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Arauca aprobó la declaratoria de calamidad pública en ese departamento donde, según informes de la UNGRD, hasta el momento se registran más de 9.000 familias afectadas, principalmente en los municipios de Arauquita, Saravena y Tame.

En un sobrevuelo por las zonas afectadas fueron constatados cuatro puntos críticos tras el colapso de varias infraestructuras, por lo que la UNGRD instaló un puente militar entre Arauca y el vecino Norte de Santander para enviar ayuda.

En el caso de Casanare, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial se movilizaron hasta el lugar para atender a las personas que quedaron aisladas en aldeas, en especial en el municipio de San Luis de Palenque que quedó casi en un 90 % bajo el agua.

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El director departamental de Gestión del Riesgo de Casanare, Wilson Eduardo Porras, aseguró que contratarán maquinaria pesada para despejar las vías, mientras que centenares de familias que perdieron sus casas, cultivos y animales pidieron ayuda a las autoridades y aseguraron que hace al menos una década no sufrían una catástrofe de esta magnitud.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien asumirá el próximo 7 de agosto, estuvo este sábado en Casanare para hacer el empalme con las autoridades regionales y se manifestó sobre las inundaciones.

"Hemos empezado desde esta mañana una campaña que nos permita recaudar ayuda para los damnificados por las inundaciones en el departamento. Los 19 municipios están afectados y es una noticia terrible, pero tenemos que resolver y ayudar", declaró De la Espriella a los medios.

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El mandatario electo dijo que le pidió a su esposa, Ana Lucía Pineda, la próxima primera dama de Colombia, que encabece el equipo para atender esta emergencia. EFE