China Hoy: Una mayor diversidad de voces

PR Newswire

BEIJING, 11 de julio de 2026

BEIJING, 11 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Eduardo Roldán, diplomático mexicano y ex cónsul general de México en Hong Kong y Macao, publicó un comentario en China Hoy:

El acrónimo BRIC (Brasil, India, Rusia y China) describe a cuatro grandes economías mundiales fundadoras de esta organización intergubernamental en 2006. Posteriormente, en 2011, con la adhesión de Sudáfrica, se cambió a BRICS. En 2023, fueron admitidos Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán, y en enero de este año se incorporó Indonesia. Sin embargo, Argentina renunció a su membresía. Entre los países socios, pero no miembros de pleno derecho, se encuentran: Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam.

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El objetivo del BRICS es el de buscar y fortalecer un orden mundial multipolar y abogar por una nueva moneda de reserva global que sirva como alternativa al dólar estadounidense.

Para ello, se creó el Nuevo Banco de Desarrollo en 2014 y se firmó el Acuerdo de Reservas de Contingencia, a fin de proporcionar liquidez a los países emergentes con dificultades económicas. También se ha debatido la creación de una moneda común para el comercio internacional entre sus países miembros.

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De esta manera, el BRICS se ha vuelto una organización intergubernamental que integra a países emergentes y cuyo fin es ahondar la cooperación entre el Sur Global. Con ello, se desea el fortalecimiento del multilateralismo para un verdadero desarrollo y la búsqueda de una seguridad global equitativa. El denominador común del BRICS es que desea el establecimiento de una nueva arquitectura comercial y financiera internacional, así como una mayor diversidad de voces en la política global.

Estas acciones tienen como objetivo el de apoyar la construcción de infraestructura y el desarrollo sostenible en los países BRICS y otros mercados emergentes y países en desarrollo, así como promover el establecimiento de una arquitectura de gobernanza global más equitativa. Además, se ha comprometido firmemente en el fortalecimiento de la diplomacia multilateral para enfrentar todos los desafíos globales que afronta la humanidad.

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FUENTE China Hoy