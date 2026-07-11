Al menos un muerto y cerca de 30 heridos en Zaporiyia, tras una nueva oleada de ataques aéreos rusos

Las autoridades ucranianas han informado este viernes de la muerte de una persona y de al menos 29 heridos, entre ellos un menor de edad, como consecuencia de una serie de bombardeos lanzados por las Fuerzas Armadas rusas contra la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania.

El gobernador de la región, Ivan Fedorov, ha explicado que el ataque fue perpetrado con bombas aéreas guiadas (KAB), que impactaron sobre infraestructuras civiles y provocaron daños tanto en edificios residenciales como en otros inmuebles, según ha recogido el diario ucraniano 'The Kyiv Independent'.

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Tras los impactos, las autoridades locales han puesto en marcha un plan de evacuación para los vecinos de uno de los bloques de apartamentos afectados, mientras que los equipos de emergencia han seguido trabajando en la zona a fin de atender a las víctimas y evaluar el alcance de los daños.

Por su parte, la portavoz del principal departamento de Policía de Zaporiyia, Anna Tkachenko, ha indicado que, "actualmente, se sabe que la ciudad fue alcanzada por tres bombas aéreas guiadas. Una de ellas permaneció sin explotar y se encuentra en una de las zonas residenciales", ha recopilado el mismo medio.

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Así las cosas, Fedorov ha pedido a la población que permanezca en refugios o lugares seguros y siga en todo momento las indicaciones de la Policía y de los servicios de emergencias mientras prosiguen las labores de respuesta tras el ataque.

Zaporiyia, uno de los principales núcleos industriales del sureste de Ucrania, se encuentra a unos 20 kilómetros de la línea del frente y figura entre los objetivos habituales de los ataques rusos desde el inicio de la invasión a gran escala. Su cercanía a las posiciones de combate facilita que pueda ser alcanzada con distintos tipos de armamento empleado por Moscú.

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