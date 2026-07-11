Sábado, 11 de julio de 2026 (02:00 GMT)

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán - La tensión se relaja en el estrecho de Ormuz tras dos días de intercambios de ataques entre Irán y Estados Unidos, aunque la República Islámica insiste en su control del estratégico paso.

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VENEZUELA TERREMOTO

Caracas/La Guaira - La emergencia por los terremotos del 24 de junio en Venezuela, que dejan ya al menos 4.118 muertos, entra en una fase crítica en medio del inicio de la reconstrucción y el reto de retirar cerca de 1,2 millones de toneladas de escombros, mientras un nuevo sismo registrado en la víspera reavivó los temores de la población, que aún busca a miles de desaparecidos.

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- El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofrece una rueda de prensa al cumplirse 17 días del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que afectó Caracas y otros seis estados del país.

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ASIA TIFÓN

Pekín - China y Taiwán se preparan este sábado para hacer frente al tifón Bavi, un fenómeno que mantiene a la costa sureste del gigante asiático en alerta naranja por fuertes vientos y lluvias intensas y que amenaza con dejar en las zonas montañosas de la isla precipitaciones de hasta 900 milímetros.

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MARRUECOS PATRIMONIO

Rabat - La medina de Fez cumple 45 años como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Una de las ciudades medievales mejor conservadas del mundo, atraviesa una amplia transformación gracias a un amplio programa de rehabilitación que busca preservar su patrimonio, mantener vivos sus oficios tradicionales y mejorar la vida de sus habitantes. Por Fátima Zohra Bouaziz.

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ESPAÑA INCENDIO

Almería (España) - Contingentes de bomberos y unidades militares continúan luchando contra el incendio forestal de Los Gallardos (sureste), que ha causado 12 muertos, la mayoría extranjeros, mientras se busca a las 23 personas que siguen sin ser localizadas.

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ADEMÁS

CUBA PROTESTAS | Washington - A cinco años de las protestas masivas del 11 de julio de 2021, los cubanos siguen sumidos en una crisis, que si bien se ha agravado tras las presiones de EE.UU., ha sido resultado de décadas de mal manejo por el Gobierno castrista en la isla, a la espera de reformas económicas significativas, advierten analistas. (Texto)

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INTELIGENCIA ARTIFICIAL BOLSA | Nueva York - La inteligencia artificial (IA) ha entrado en una nueva fase de adopción empresarial, según analistas: tras dos años de rápida adopción de herramientas de IA generativa como ChatGPT, Claude o Gemini, muchas compañías ya no buscan el modelo más potente, sino el más eficiente. (Texto) (Foto)

COLOMBIA TIERRAS | Pueblo Nuevo (Colombia) - La Palmira no es solo una hacienda de casi 2.000 hectáreas en el sur de Córdoba, sino el lugar donde un centenar de familias campesinas colombianas descubrió que recibir un título de propiedad no siempre significa poder quedarse, una historia que mezcla despojo paramilitar, esperanza y resistencia y que vuelve a escribirse con el intento de regresar a la tierra que les fue entregada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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CHINA TECNOLOGÍA | Xian - La antigua ciudad china de Xian despliega de la mano de Huawei BoGuan, el primer gran modelo de lenguaje multimodal del mundo diseñado específicamente para el turismo cultural, y que permite al turista, entre otras aplicaciones, fotografiarse como un emperador Tang o consultar una IA entrenada con más de 1.200 millones de datos sobre el patrimonio de la región. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ PATRIMONIO.- Una antigua plaza de armas y una muralla colonial situadas frente a la bahía de Panamá, en el Casco Viejo de la capital, son sometidos a una restauración bajo criterios internacionales de conservación al ser un sitio Patrimonio Mundial por la Unesco. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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Pueblo Nuevo (Colombia).- COLOMBIA TIERRAS.- La Palmira no es solo una hacienda de casi 2.000 hectáreas en el sur de Córdoba, sino el lugar donde un centenar de familias campesinas colombianas descubrió que recibir un título de propiedad no siempre significa poder quedarse, una historia que mezcla despojo paramilitar, esperanza y resistencia y que vuelve a escribirse con el intento de regresar a la tierra que les fue entregada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ARTE.- ‘El método grönholm’, la obra de teatro española, llega a México este sábado con la visión del director Rodrigo Nava y la actuación protagónica de Ana Serradilla, para quienes esta comedia es un reflejo de cómo la competitividad voraz y las brechas de género atraviesan el mundo laboral. (Texto) (Foto)

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La Paz.- BOLIVIA CULTURA.- Tras dos meses de retraso por los conflictos que hubo en Bolivia, la ciudad de La Paz realiza su 'Larga noche de los museos', en la que decenas de repositorios y espacios culturales abren sus puertas al público con actividades lúdicas, gastronómicas y al aire libre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San José.- NICARAGUA JUSTICIA (entrevista).- El abogado húngaro Reed Bródy, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, advierte que el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, está demostrando que se puede desmantelar el Estado de derecho "sin tanques".

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Europa

Roma.- PAPA POBRES.- El papa almuerza con 200 personas en situación de vulnerabilidad social en los Jardines Pontificios de la localidad italiana de Castel Gandolfo, donde el pontífice pasa sus vacaciones de verano. (Texto) (Foto)

Lisboa.- FESTIVAL NOS ALIVE.- El Festival NOS Alive celebra del 9 al 11 de julio su 18.ª edición en el Passeio Marítimo de Algés, a las afueras de Lisboa, con una programación que reúne a destacados nombres del rock, el pop, el indie y la electrónica. La jornada de clausura estará encabezada por Florence + The Machine, Lorde, Pixies y Teddy Swims, e incluirá además el regreso de la banda portuguesa Buraka Som Sistema y la actuación del cantautor luso Noiserv. Passeio Marítimo de Algés. (Texto)

Moscú.- MOLDAVIA GOBIERNO.- La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, mantiene consultas para la designación de un nuevo primer ministro.

Asia

Pekín.- ASIA TIFÓN.- China y Taiwán se preparan este sábado para hacer frente al tifón Bavi, un fenómeno que mantiene a la costa sureste del gigante asiático en alerta naranja por fuertes vientos y lluvias intensas y que amenaza con dejar en las zonas montañosas de la isla precipitaciones de hasta 900 milímetros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA I.SALOMÓN.- El ministro de Exteriores de Islas Salomón, Nelson Houenipwela, prosigue una visita al gigante asiático, en un momento en el que Australia y China se disputan influencia en ese archipiélago del Pacífico, considerado una pieza clave en la competencia regional.

Pekín.- CHINA COREA DEL NORTE.- El primer ministro norcoreano, Pak Thae-song, continúa una visita a China para asistir a los actos por el 65.º aniversario del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre ambos países, en un momento de reactivación de los lazos entre Pekín y Pionyang tras la reciente visita del líder chino, Xi Jinping, al país vecino. (Texto)

Nueva Delhi.- INDIA PROTESTAS.- Se cumplen dos semanas de huelga de hambre y 20 días de sentada del joven Partido de las Cucarachas en la India para exigir la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

Ulán Bator.- MONGOLIA COREA DEL SUR.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, concluye una visita oficial a Mongolia, la primera de un mandatario surcoreano al país en 15 años.

Wellington.- N.ZELANDA INDIA.- El primer ministro de India, Narendra Modi, viaja a Nueva Zelanda para reunirse con su homólogo, Christopher Luxon, por primera vez tras el acuerdo de libre comercio entre ambos países rubricado en abril

Xian (China).- CHINA TECNOLOGÍA.- La antigua ciudad china de Xian despliega de la mano de Huawei BoGuan, el primer gran modelo de lenguaje multimodal del mundo diseñado específicamente para el turismo cultural, y que permite al turista, entre otras aplicaciones, fotografiarse como un emperador Tang o consultar una IA entrenada con más de 1.200 millones de datos sobre el patrimonio de la región (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Rabat.- MARRUECOS PATRIMONIO.- La medina de Fez cumple 45 años como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Una de las ciudades medievales mejor conservadas del mundo, atraviesa una amplia transformación gracias a un amplio programa de rehabilitación que busca preservar su patrimonio, mantener vivos sus oficios tradicionales y mejorar la vida de sus habitantes. Por Fátima Zohra Bouaziz.

Redacción EFE Internacional

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