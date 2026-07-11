Tuchel dice que no han recibido explicaciones por la suspensión de dos partidos a Quansah

Miami (EE.UU.), 10 jul (EFE).- El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmó este viernes que no han recibido explicaciones de la FIFA sobre la razón por la que el central Jarell Quansah fue suspendido con dos partidos por la tarjeta roja que recibió en el partido de octavos de final contra México.

"No, no lo creo, pero tampoco tenemos una explicación", contestó cuando fue preguntado sobre si habían recibido alguna justificación de la FIFA en la rueda de prensa previa a los cuartos contra Noruega.

Quansah vio la roja directa por una entrada agresiva en la que impactó con los tacos de su bota en la zona lateral del peroné de un jugador mexicano, y dejó a Inglaterra con un hombre menos los últimos cuarenta minutos de partido.

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La decisión de la FIFA de aplicarle dos partidos de sanción fue sorprendente, teniendo en cuenta que el Comité Disciplinario de la FIFA permitió días antes que el delantero estadounidense Folarin Balogun jugara contra Bélgica, pese a haber sido expulsado en el encuentro previo.

Esa decisión tuvo lugar tras una llamada del presidente estadounidense, Donald Trump, al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En ausencia de Quansah, Tuchel podría optar por dar la titularidad a John Stones, como hizo en el debut ante Croacia, o introducir a Reece James en el lateral derecho.

Más allá de la polémica en torno al zaguero, el técnico destacó que la clave para el partido contra Noruega pasa por ser agresivos y tener "esa mordiente, el hambre y la garra que forman parte del fútbol inglés".

El conjunto nórdico es el último obstáculo para que Inglaterra alcance sus primeras semifinales del Mundial desde Rusia 2018. En Catar 2022 cayó en cuartos de final contra Francia.

El Hard Rock Stadium de Miami dictará sentencia este sábado a partir de las 17.00 horas (21.00 GMT). El vencedor de este encuentro se medirá el miércoles en Atlanta con el ganador del enfrentamiento cruce entre Suiza y Argentina.