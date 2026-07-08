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Silvana Tenreyro, nueva economista jefe del FMI

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Silvana Tenreyro, economista de nacionalidad argentina, británica e italiana, ha sido elegida como próxima Consejera Económica del Fondo Monetario Internacional (FMI) y directora del Departamento de Investigación de la institución multilateral a partir del 10 de agosto de 2026.

Tenreyro, que actualmente es profesora de Economía en la London School of Economics, sucederá al francés Pierre-Olivier Gourinchas, quien recientemente regresó al ámbito académico.

"Me complace anunciar que Silvana Tenreyro se unirá al Fondo como nuestra próxima economista jefe", ha anunciado Kristalina Georgieva, directora gerente de la institución con sede en Washington, destacando que es una economista de reconocido prestigio internacional que combina una destacada trayectoria académica con una amplia experiencia en la formulación de políticas y una estrecha colaboración con las principales instituciones internacionales.

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"En un momento de profunda transformación y creciente incertidumbre en la economía global, la combinación de liderazgo intelectual y experiencia en políticas de Silvana contribuirá a garantizar que el trabajo analítico del Fondo, así como su labor de supervisión multilateral y asesoramiento en materia de políticas, se mantengan a la vanguardia en apoyo de nuestros miembros", ha añadido la búlgara.

Más allá del ámbito académico, Silvana Tenreyro cuenta con una amplia experiencia en políticas públicas y liderazgo, ya que fue miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra de 2017 a 2023 y, anteriormente, trabajó como economista en el Banco de la Reserva Federal de Boston y fue miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Mauricio.

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Actualmente forma parte del Grupo Asesor Externo del Director Gerente del FMI y aconseja a destacadas instituciones públicas y privadas en materia económica y financiera.

Tenreyro obtuvo su doctorado y máster en Economía en la Universidad de Harvard, tras licenciarse en Economía por la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina.

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