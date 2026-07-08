Rescatado en San Sebastián tras tirarse al río Urumea para recuperar el móvil

Agentes de la Ertzaintza y de la Guardia Municipal de San Sebastián han rescatado en la madrugada de este miércoles a un joven de 28 años que se había lanzado al río Urumea, a su paso por la capital guipuzcoana, para recuperar un teléfono móvil. Los rescatadores han tenido que realizarle reanimación cardiopulmonar antes de ser trasladado a un centro hospitalario en estado grave, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Sobre la una menos cuarto de esta madrugada, se ha puesto en conocimiento de la Ertzaintza que, al parecer, un joven se había arrojado al río Urumea desde un puente ubicado en el paseo Salamanca con el fin de recuperar un teléfono móvil que se le habría caído accidentalmente a su acompañante.

PUBLICIDAD

En un principio, los recursos de emergencia trasladados al lugar le han arrojado un flotador, pero, debido a la fuerte resaca que le arrastraba y hundía, dos agentes de la Ertzaintza y un agente de la Guardia Municipal han tenido que lanzarse al agua finalmente para socorrerle.

Tras conseguir sacarle del agua, uno de los rescatadores le ha practicado la reanimación cardiopulmonar y una ambulancia le ha evacuado al hospital, donde se encuentra ingresado en estado grave.