Diecinueve detenidos en Buenos Aires en la celebración de la victoria de Argentina contra Egipto

Diecinueve personas fueron detenidas en Buenos Aires durante las celebraciones en toda Argentina después de que la selección nacional de fútbol lograra este martes la clasificación para los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tras remontar (3-2) a Egipto tras ir perdiendo por 0-2.

Además, cinco policías resultaron heridos, dos de ellos con fracturas, según el diario Clarín.

Varios miles de personas se congregaron en torno al Obelisco para celebrar la victoria liderada por Lionel Messi, que falló un penalti en la primera parte. Hasta bien entrada la noche, algunas zonas del centro de la capital argentina se llenaron de hinchas para dar rienda suelta a su alegría.

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Según fuentes policiales citadas por 'Clarín', los problemas comenzaron cuando los aficionados lanzaron objetos contra la policía, que intentaba despejar la zona tras detectar a algunas personas ebrias y violentas.

La forma en la que la selección argentina le dio la vuelta al partido en los últimos minutos, tras ir perdiendo por 0-2, fue lo que desató el frenesí entre los aficionados y avivó la esperanza de poder lograr revalidar el título de hace cuatro años en Catar.

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Pero las celebraciones se convirtieron rápidamente en actos violentos en la capital. También hubo detenciones en la capital provincial, San Miguel de Tucumán. Según informan los medios locales, se produjeron enfrentamientos entre los aficionados y la policía, y las fuerzas de seguridad utilizaron pelotas de goma para despejar la zona.

Cinco personas fueron detenidas y dos agentes de policía resultaron heridos, según informó el periódico 'La Gaceta'.

También se produjeron incidentes en Mar del Plata, Córdoba y Rafaela. Argentina se enfrentará a Suiza, que eliminó a Colombia en la tanda de penaltis tras el empate (0-0) en el tiempo reglamentario, en los cuartos de final el próximo sábado. El ganador se medirá en las semifinales frente al vencedor del Noruega-Inglaterra.

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