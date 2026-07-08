Muere un miembro de la Guardia Revolucionaria en los ataques de EE.UU. contra Irán

Teherán, 8 jul (EFE).- Un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní murió en los ataques de Estados Unidos contra el sur de Irán en la madrugada de este miércoles en la ciudad costera de Bandar Mahshahr.

"Uno de los guardias de esta fuerza murió esta mañana en una confrontación con drones enemigos invasores", indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) atacaron Irán anoche en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, y Teherán a su vez bombardeó bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico como represalia.

PUBLICIDAD

Antes de esos ataques, Estados Unidos revocó la autorización de la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales, una medida tomada por las agresiones contra buques en Ormuz.

El Ministerio de Exteriores iraní ha afirmado que los ataques estadounidenses contra su territorio, la revocación de la autorización para vender petroleo y "la violación de los acuerdos" de Ormuz "han dejado sin efecto partes clave y fundamentales" del memorando firmado por Teherán y Washington para poner fin a la guerra.

PUBLICIDAD

"La responsabilidad de las peligrosas consecuencias de esta escalada recae en el renegado régimen estadounidense", añadió la cartera en su comunicado.

En las últimas semanas, las tensiones han vuelto a escalar entre Washington y Teherán, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur de Irán en un pulso por el control de Ormuz, por donde transita buena parte del comercio mundial. EFE

PUBLICIDAD