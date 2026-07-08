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Mueren dos personas tras un incendio de vivienda en Mijas

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Dos personas han fallecido tras el incendio de una vivienda registrado en la madrugada de este miércoles en la localidad malagueña de Mijas, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El 112 ha recibido, a las 02,15 horas, un aviso por un piso del que salían llamas y humo en la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas. De inmediato, desde la sala coordinadora se ha activado a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

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Así, los bomberos han confirmado al 112 que dos personas, de las que no han trascendido más datos, han resultado fallecidas en el incendio.

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