Mueren dos personas tras un incendio de vivienda en Mijas

Dos personas han fallecido tras el incendio de una vivienda registrado en la madrugada de este miércoles en la localidad malagueña de Mijas, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El 112 ha recibido, a las 02,15 horas, un aviso por un piso del que salían llamas y humo en la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas. De inmediato, desde la sala coordinadora se ha activado a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

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Así, los bomberos han confirmado al 112 que dos personas, de las que no han trascendido más datos, han resultado fallecidas en el incendio.