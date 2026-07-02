Taylor Swift y Travis Kelce ya se casaron en privado, según medios

Nueva Yorl, 2 jul (EFE).- La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce ya se casaron en una ceremonia privada antes de sus celebraciones nupciales que comienzan este jueves en el Madison Square Garden de Nueva York, según el portal de farándula Page Six.

Ese medio, que cita a varias fuentes cercanas a la pareja, indica que se "casaron legalmente" rodeados de un pequeño grupo de allegados, posiblemente en el estado de Tennessee, de donde es originaria la estrella del pop.

Se espera que este jueves por la tarde unos 100 amigos y familiares de la pareja asistan en el famoso estadio de la Gran Manzana a una "cena de ensayo" de la boda, y mañana viernes está prevista la recepción principal, con hasta 1.000 invitados y entre fuertes medidas de seguridad.

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Se espera un amplio despliegue policial en los alrededores del recinto, con calles cortadas entre el 2 y el 4 de julio, coincidiendo además con una ola de calor, las festividades del Día de la Independencia y el 250 aniversario de Estados Unidos, y los partidos del Mundial de fútbol en la ciudad.

Según Variety, entre los invitados al enlace figuran directivos y ejecutivos de la industria del entretenimiento, como Bob Iger o responsables de Disney, así como cineastas, como Steven Spielberg.

La lista puede incluir también a músicos, productores y colaboradores habituales de Swift, entre ellos Jack Antonoff, Max Martin o Aaron Dessner, además de artistas como Miranda Lambert o Kelsea Ballerini. EFE

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