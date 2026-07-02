Mikel Oyarzabal: "Quiero que el equipo se beneficie de lo que yo haga"

El delantero de la selección española Mikel Oyarzabal se ha mostrado feliz por contribuir con un doblete a la victoria sobre Austria (3-0), que selló el pase de España a los cuartos de final del Mundial 2026, y ha asegurado que su principal objetivo es seguir ayudando al equipo, al tiempo que destacó la confianza que siempre ha sentido por parte de sus compañeros y del seleccionador, Luis de la Fuente.

"Lo que quiero es que el equipo se vea beneficiado de lo que yo haga y que la cosa salga bien colectivamente. Habrá días en los que las cosas no me salgan bien a nivel de finalizar e intentar ayudar de otra manera", manifestó en zona mixta a los medios tras el partido.

PUBLICIDAD

Además, aseguró que "siempre" se ha sentido importante en la selección. "Yo me siento importante siempre porque lo he dicho, que a mí lo que me vale es que los compañeros, que Luis, que la gente que realmente me importa y me valora, pues eso, me tenga presente y me digan las cosas que quieren de mí. Así que yo me centro en eso e intentar siempre ayudar al equipo para que salgan días como el de hoy", declaró.

El atacante de la Real Sociedad celebró también su actuación individual, aunque quiso repartir el mérito entre el resto del equipo. "Contento por ayudar al equipo, por tener esa actuación individual que sirve para ganar, para lo colectivo. Gran parte de los goles de hoy son también parte de mis compañeros, así que contento y ojalá tengamos todavía mucho tiempo aquí", afirmó.

PUBLICIDAD

Además, restó importancia a haber igualado con 29 tantos a Fernando Hierro como sexto máximo goleador de la historia de la selección española. "No les hago mucho caso a los números. Estoy contento, estoy feliz de haber ayudado al equipo como he podido", señaló.

Oyarzabal también confió en que su ausencia por lesión en el Mundial de Catar 2022 le haya permitido llegar en plenitud al torneo de 2026. "Espero que todavía tenga margen de mejora, todavía tenga la opción de seguir mejorando. Puede ser que el no haber estado en aquel Mundial en Catar me haya dado la oportunidad de estar hoy aquí. Estoy agradecido por estar aquí, por seguir sumando experiencias, por seguir ayudando y ojalá sean muchas más", manifestó.

PUBLICIDAD

Por último, destacó la evolución de España durante el campeonato y recordó que el equipo tiene potencial para competir con cualquiera. "Cuando la pelotita entra todo es más fácil. Ha habido partidos y momentos en los que también lo hemos hecho bien, hemos tenido ocasiones, pero no has acertado y quizás te hace tener una sensación distinta. Sabíamos que la competición no iba a regalar nada a nadie y que, estando serios, podemos competir ante cualquiera. Intentaremos que esto siga durante mucho tiempo y que tenga un feliz final para todos", concluyó.