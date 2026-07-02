Madrid y Barcelona tiñen sus monumentos con los colores de EEUU por la contribución de España a su nacimiento

La Puerta de Alcalá y la Real Casa de Correos de Madrid y la Torre Glòries de Barcelona se iluminarán con los colores de la bandera de Estados Unidos la noche de este sábado, 4 de julio, para conmemorar la "determinante contribución de España" al nacimiento de la nación norteamericana.

También se teñirán de blanco, rojo y azul la Embajada en Madrid y el Consulado general en Barcelona entre el 1 y el 7 de este mes, según ha comunicado la Embajada de Estados Unidos este jueves en un comunicado, para celebrar también el 250 aniversario de la Declaración de la Independencia estadounidense.

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El resto de embajadas de EEUU en el mundo también se iluminarán con los colores de la bandera durante este primera semana de julio, y se unirán a esta iniciativa "misiones diplomáticas extranjeras en Washington DC".

"Este tributo luminoso no solo celebra el nacimiento de una nación, sino que reivindica la profunda huella española en los cimientos de EEUU y el legado compartido entre ambos países", ha afirmado el consulado.