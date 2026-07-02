Luis de la Fuente: "Este partido será la rampa de salida para mejorar en el próximo"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, recalcó que su equipo es "muy ambicioso" y que "no ha tocado el techo", por lo que sabe que debe "seguir mejorando" para llegar lo más lejos posible en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y pese a haber jugado muy bien en la clara victoria de este jueves ante Austria en los dieciseisavos de final, un partido que debe ser "la rampa de salida para mejorar" en el de octavos.

"Creo que todavía hay que seguir mejorando, que necesitamos hacerlo todavía mejor, de una manera natural porque, insisto, este equipo es muy ambicioso, es muy insaciable deportivamente y queremos ir haciéndolo cada día un poquito más", expresó De la Fuente en rueda de prensa tras el encuentro.

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El preparador del combinado nacional dejó claro que estaban "felices" sobre todo "por cómo se ha solventado" el partido y "la imagen" dada. "Es el proceso que hay que seguir hasta encontrarnos hoy pero habrá que ser mejores todavía el próximo partido", resaltó.

Su homólogo austriaco, el alemán Ralf Rangnick alabó el gran nivel de la 'Roja' y que le parecía difícil de mejorar. "Este equipo todavía no ha tocado el techo, tiene muchas posibilidades todavía de mejora. Agradezco mucho las palabras del seleccionador austriaco, pero en eso no estoy de acuerdo", admitió De la Fuente.

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En este sentido, advirtió que "cada partido es diferente". "Todos han sido con una extrema dificultad, independientemente de que puede parecer uno más fácil que otro porque es gracias al rendimiento del equipo, no por las facilidades que da el rival", comentó.

"Sabemos lo que tenemos que hacer para seguir mejorando de cara al próximo, pero estoy muy contento también del de Uruguay porque es el que nos ha traído hasta aquí y nos ha hecho mejorar, y el próximo será la rampa de salida para mejorar también el próximo. Y la suerte que tengo de dirigir a estos futbolistas maravillosos. El crecimiento es infinito", prosiguió.

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El riojano insistió en que "hay que mejorar todo todavía más" como situaciones en defensa "todavía igual la presión alta ha faltado ajustarla un 'poquito' más, sobre todo hasta la primera pausa". "Después de esa pausa de hidratación, el equipo en esos 20 minutos ha estado a un nivel altísimo, pero hemos corregido aspectos. Y en el ataque también, hemos fallado en muchas ocasiones", detalló.

"Hay que mejorar siempre. Es que si no, te mueres porque el halago debilita mucho y esa satisfacción te mata. Hay que tener satisfacción por el trabajo bien hecho, pero pensando en que el próximo día va a ser diferente", reiteró el técnico de Haro.

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A nivel individual, elogió a Unai Simón por su récord de imbatibilidad. "Es un honor y un orgullo para mí. Llevamos juntos desde el 2019 y desde entonces hemos vivido Europeos, Juegos Olímpicos, Liga de Naciones, Eurocopa y Mundial. Estoy feliz porque tiene un reconocimiento mundial que se lo ha ganado, se lo merece y eso demuestra que es uno de los mejores porteros del mundo", apuntó.

SOBRE LOS QUE NO JUEGAN: "EL QUE PEOR LO PASA SOY YO"

Tampoco se olvidó de Rodri Hernández, del que cree que "está haciendo un Mundial excepcional". "Ha sido una auténtica locura ver el dominio de todas las situaciones de juego", opinó, destacando también a Pedri González que "ha dado otro recital más como suele ser costumbre", y a Marc Cucurella al que ve "infalible". "Siempre juega bien y siempre interpreta muy bien todas las situaciones de juego defensivas y ofensivas", confesó.

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Finalmente, se refirió a los jugadores que no están teniendo participación o muy poco y explicó que "lo que hacen buenos a los jugadores que tienen más minutos son precisamente los que tienen porque les exigen que rindan a un nivel alto para que no tenga la opción, entre comillas, el que está esperando esa oportunidad". "Este grupo tiene unos códigos que han aceptado y marcado ellos, y que es anteponer el bien general al individual. Un equipo es trabajar en grupo y este grupo de jugadores son un ejemplo de esa actitud, y esta buena gente lo viven con naturalidad y normalidad", aclaró.

"El que peor lo pasa soy yo, porque veo jugadores que me encantaría que estuvieran ahí y hubieran tenido esos minutos. El partido es como es y hoy tenía una buena opción de haber sacado a algunos jugadores, pero habido algún contratiempo con algún jugador y entienden perfectamente que hay que tomar esas decisiones", zanjó.

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