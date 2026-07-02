Líder criminal Pipo recibió un millón de dólares por matar a Villavicencio, según Fiscalía

Quito, 1 jul (EFE).- La Fiscalía de Ecuador formalizó su acusación contra los presuntos autores intelectuales y mediatos del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, entre los que se encuentra un exministro y un exasambleísta del correísmo, empresarios procesados por escándalos de corrupción y los líderes de Los Lobos, la mayor banda criminal del país en la actualidad.

En la tercera sesión de la audiencia preparatoria de juicio, celebrada este miércoles, el Ministerio Público detalló el rol jugado por cada acusado y estimó en un millón de dólares el valor recibido supuestamente por el narcotraficante Wilmer Chavarría ('Pipo'), máximo líder de Los Lobos, que se encuentra en prisión preventiva en España a la espera de una posible extradición a Estados Unidos o Ecuador.

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Además de 'Pipo', entre los acusados como autores intelectuales y mediatos están el exministro correísta José Serrano, detenido en EE.UU.; el exasambleísta correísta y antiguo cabecilla de los Latin Kings Ronny Aleaga, en paradero desconocido; y los empresarios ligados a casos de corrupción Xavier Jordán y Daniel Salcedo.

También están dentro de la acusación Esteban Aguilar, hijastro de Pipo y considerado el número dos de Los Lobos; y Luis Arboleda (Gordo Luis), cabecilla de la misma organización criminal.

De acuerdo con la Fiscalía, Jordán fue supuestamente el impulsor del asesinato, que además financió y planificó con el apoyo de los demás implicados, mientras que Serrano habría proporcionado - siempre según la tesis fiscal - información sensible a Los Lobos a través de Salcedo.

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Aleaga "sería el nexo entre la esfera política y la estructura criminal", sostiene el Ministerio Público al indicar que "presuntamente coordinó acciones para concretar el asesinato" junto a Salcedo, que supuestamente "financió y facilitó la logística del crimen".

Mientras, la Fiscalía también considera que Pipo "habría dirigido el operativo que terminó con la muerte de Villavicencio, presuntamente a cambio de un millón de dólares" y su hijastro Lobo Menor habría recibido órdenes de Pipo y participado en reuniones preparatorias.

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A su vez, Gordo Luis está señalado por el Ministerio Público como el presunto operador logístico-financiero del mortal atentado, al ser presuntamente el eslabón con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC) que fueron reclutados para ejecutar materialmente el crimen y los operadores locales que facilitaron la logística, a quienes repartió el dinero destinado a esta acción.

Fernando Villavicencio, uno de los principales enemigos políticos del expresidente Rafael Correa y conocido por su denuncias de casos de corrupción, fue acribillado a tiros el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin en la zona norte de Quito, cuando faltaban once días para la primera vuelta de las elecciones extraordinarias.

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Por este crimen hay cinco condenados como autores materiales cinco personas, entre ellos Carlos Angulos ('El Invisible'), cabecilla de Los Lobos, mientras que otros ocho procesados están muertos, incluidos los siete colombianos reclutados para perpetrar el atentado.

Uno de los colombianos murió presuntamente asesinado en la escena del crimen, y los otros seis y uno más de los implicados fueron ahorcados en dos cárceles de Ecuador pocos días después. EFE