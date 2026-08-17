Lunes, 17 de agosto (02:00 GMT)

Guardar

DESTACADOS

COLOMBIA TERREMOTO

- Cali (Colombia) - El lunes 10 de agosto el tiempo se detuvo en Colombia a las 7:34 de la mañana (12:34 GMT) por un potente terremoto de magnitud 7,4, el más fuerte en el país desde el violento sismo de 1999. Una semana después, las cifras de al menos 300 muertos, centenares de desaparecidos y una enorme destrucción en Cali, Pereira, Quibdó y numerosos municipios, dan una idea de la magnitud de la tragedia.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Video)

El Cairo (Colombia) - Las carreteras del centro-oeste de Colombia, la zona más afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto, están llenas de vehículos particulares y camiones con letreros que dicen 'Ayuda humanitaria', una iniciativa de ciudadanos que recorren centenares de kilómetros para ayudar a los damnificados.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Video)

- Pereira/La Encharca (Colombia) - El terremoto de magnitud 7,4 que estremeció el pasado lunes media Colombia ha dejado en suspenso la educación de decenas de miles de niños, especialmente en áreas rurales y menos desarrolladas.

(Texto) (Foto) (Video)

IRÁN GUERRA

Teherán - El Memorando de Entendimiento firmado entre Irán y Estados Unidos que establecía un alto el fuego y un periodo de 60 días para resolver las cuestiones pendientes entre los dos rivales expira tras numerosas violaciones del acuerdo, sin que se atisbe el fin del conflicto y el estrecho de Ormuz bloqueado.

PUBLICIDAD

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Moscú - Rusia y Ucrania cumplen ya seis meses desde la última ronda de negociaciones de paz con mediación de Estados Unidos, en medio de una escalada de los ataques tanto en el frente como en la retaguardia y el mar Negro.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

Leópolis - El Parlamento ucraniano vuelve al trabajo el martes, pero el presidente Volodímir Zelenski aún no ha conseguido formalizar el nombramiento del sucesor del popular Mijailo Fédorov para completar la transformación de la cúpula de liderazgo, que ya ha provocado cambios en el Ejército bajo el mando de Mijailo Drapatí.

PUBLICIDAD

(Texto)

COP DESERTIFICACIÓN

Ulán Bator - Arranca en Ulán Bator la decimoséptima Conferencia de las Partes (COP) de la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (CNULD), un evento que se extenderá dos semanas para impulsar la restauración de tierras degradadas y movilizar inversión y compromisos concretos.

PUBLICIDAD

(Texto)

ÁFRICA CUMBRE

Durban.- La Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC) celebra en Sudáfrica su 46ª cumbre ordinaria de jefes de Estado y de Gobierno, en un contexto marcado por el conflicto y el brote de ébola en el este de la RD Congo y la ola de violencia xenófoba en Sudáfrica.

PUBLICIDAD

(Texto)

ADEMÁS

MÉXICO EDUCACIÓN

Ciudad de México - Aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor universidad pública del país, vuelven este miércoles a las aulas para presentar bajo vigilancia presencial un examen de control que definirá su ingreso, después de las irregularidades detectadas en la primera prueba realizada completamente en línea y supervisada con herramientas de inteligencia artificial (IA).

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

América

- Los Ángeles.- TUPAC SHAKUR.- Presentan los alegados en el inicio del juicio contra Duane “Keffe D” Davis, acusado del asesinato del rapero Tupac Shakur, tras la selección del jurado. (Texto)

- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Video)

- Quito.- ECUADOR INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Ecuador presenta su reporte de inflación del mes de julio de 2026. (Texto)

- Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

- Lima.- PERÚ ELECCIONES.- La eurodiputada Annalisa Corrado, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, presentará las principales conclusiones y recomendaciones del Informe Final de la Misión sobre las Elecciones Presidenciales de 2026 en el Perú. (Texto) (Foto) (Video)

- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central brasileño divulga la variación en junio del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB. (Texto)

- Ciudad de México.- MÉXICO CÁNCER.- Fundación de Alba y el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México inauguran la exposición fotográfica ‘Está en tus manos’ que busca generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama en jóvenes. (Texto) (Foto)

Europa

- Moscú.- RUSIA ELECCIONES.- El Tribunal Supremo de Rusia anuncia su decisión sobre el recurso interpuesto por el partido opositor Yábloko contra su exclusión de las elecciones legislativas. (Texto) (Foto)

- París.- FRANCIA INCENDIOS.- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, visita los territorios del departamento de Gironda, con capital en Burdeos, que fueron víctima del megaincendio de finales de julio en el que se quemaron 42.000 hectáreas de bosque y durante el que fueron evacuadas más de 220.000 personas. (Texto)

- Londres.- BONNIE TYLER.- Se celebra en Swansea (Gales) el funeral de la cantante galesa Bonnie Tyler, fallecida el 8 de julio a los 75 años. (Texto)

Oriente Medio y África

-Ismailia.- EGIPTO CULTURA.- El festival del mango, un símbolo cultural del verano, se celebra en la capital egipcia por primera vez para trasladar el ambiente de la temporada de cosecha desde la ciudad de Ismailiya, donde comenzó a celebrarse este popular evento. (Texto)

Asia

-Seúl.- COREA DEL SUR MANIOBRAS.- Corea del Sur arranca junto a Estados Unidos los ejercicios Ulchi Freedom Shield (UFS), unas maniobras militares conjuntas anuales, en un contexto de renovada apuesta nuclear por parte de Corea del Norte, que hasta ahora rechaza los llamamientos al diálogo de ambos países. (Texto)

-Pekín.- CHINA POLÍTICA.- Está previsto que las autoridades chinas conmemoren el centenario del nacimiento de Jiang Zemin (1926-2022), quien lideró China como secretario general del Partido Comunista y presidente en la década de los 90, unos años clave de apertura económica y consolidación internacional del país tras las protestas de Tiananmen. (Texto) (Video)

-Mindanao.- FILIPINAS TERREMOTO.- Se cumplen 50 años del terremoto del Golfo del Moro en Mindanao, al sur de Filipinas, de magnitud 8,0 y que dejó miles de muertes en el país, siendo considerado el peor de su historia reciente. (Texto)

-Pekín.- CHINA ECUADOR.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realiza una visita oficial a China entre el16 y el 23 de agosto, con una agenda que incluye el interés chino por invertir en energía y minería y el objetivo de Quito de reforzar sus exportaciones. (Texto)

-Tokio.- JAPÓN PIB.- El Gobierno de Japón publica su informe preliminar del producto interior bruto (PIB) relativo al segundo trimestre de 2026, ante las previsiones de que encadene su tercer periodo consecutivo de crecimiento económico impulsado por el consumo y las exportaciones. (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245