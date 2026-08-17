El PIB de Japón creció un 0,3 % entre abril y junio por gasto público y exportaciones

Guardar

Tokio, 17 ago (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Japón creció a un ritmo del 0,3 % entre abril y junio, en comparación con el periodo anterior, lo que marca su tercer trimestre consecutivo de crecimiento positivo, impulsado por el gasto público y el aumento de las exportaciones.

El consumo privado, que representa en torno al 60 % de la economía del país asiático, se mantuvo sin cambios con respecto al trimestre anterior, según el informe preliminar publicado este lunes por la oficina del gabinete del país asiático.

PUBLICIDAD

Las exportaciones aumentaron un 0,5 % respecto al periodo de enero a marzo, mientras que las importaciones disminuyeron un 1,5 % en comparación con el trimestre anterior, debido a la caída de la adquisición de petróleo de Oriente Medio tras el cierre efectivo del estrecho de Ormuz.

El gasto público subió un 1,6 %, registrando su quinto trimestre consecutivo de crecimiento. La inversión corporativa cayó un 1,2 %, mientras que la inversión pública también tuvo un decrecimiento, del 0,1 %, entre abril y junio.

A ritmo anualizado, la cuarta economía mundial experimentó un crecimiento del 1,1 %, unas cifras trimestrales que por primera vez reflejan el impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó a finales de febrero, rompiendo su tendencia al alza en el consumo privado (0,3 % entre enero y marzo), ahora estancado.

PUBLICIDAD

Tras la publicación de los datos del PIB japonés, la Bolsa de Tokio abría al alza, con una leve subida del 0,14 % en la sesión matutina. EFE

(foto)(vídeo)