Costa Rica condena los recientes ataques de Rusia a Ucrania y la violación a su soberanía

San José, 2 jul (EFE).- El Gobierno de Costa Rica condenó este jueves los recientes ataques de Rusia a Ucrania y los calificó como una clara violación al derecho internacional humanitario y a la soberanía e integridad ucraniana.

"Costa Rica condena firmemente los más recientes ataques de Rusia contra Ucrania" y "lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas ocasionadas por los bombardeos en Kiev", expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano en un comunicado.

El pronunciamiento costarricense también afirmó que "estos ataques representan una clara violación al derecho internacional humanitario, así como de la soberanía e integridad territorial de Ucrania".

Un nuevo ataque masivo ruso con 74 misiles, veinticuatro de ellos misiles balísticos Iskander-M, y 496 drones dejó más de una veintena de muertos y decenas de heridos en la capital ucraniana.

Los ataques fueron calificados por la ONU como uno de los de "mayor envergadura desde la escalada de la guerra".

Ucrania, por su parte, sigue atacando refinerías en Rusia. La más reciente, propiedad del gigante energético Lukoil y situada en la región rusa de Nizhni Nóvgorod, unos 450 kilómetros al este de Moscú.

El Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de 327 drones ucranianos de ala fija sobre dieciocho regiones de Rusia y las regiones ocupadas de Ucrania, el mar Negro y el mar de Azov.