Araqchi aborda con Guterres los últimos "avances" sobre las conversaciones indirectas con EEUU

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha abordado este jueves con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, los últimos avances sobre las negociaciones en curso para llegar a un acuerdo con Estados Unidos tras la firma del acuerdo preliminar a mediados de junio.

El jefe de la diplomacia iraní ha anunciado en sus redes sociales que ha mantenido una conversación telefónica con el diplomático portugués, que no se ha pronunciado al respecto hasta el momento.

La llamada ha estado centrada en "la situación en el estrecho de Ormuz, el proceso de implementación" del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán para poner fin a las hostilidades en la región, además de los "últimos avances relacionados con las negociaciones", después de que representantes de los dos países hayan mantenido esta semana encuentros por separado con Qatar y Pakistán en Doha.

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Este mismo jueves, Guterres ha celebrado la "reanudación del diálogo" entre Washignton y Teherán y ha alentado a ambas partes a "mantener el compromiso para avanzar" en el cumplimiento de los 14 puntos del citado memorando, según ha apuntado en rueda de prensa su portavoz, Stéphane Dujarric.

En términos parecidos se ha manifestado la subsecretaria general de la ONU, Elizabeth Spehar, durante una sesión del Consejo de Seguridad en la que ha aplaudido "la decisión conjunta de reducir las tensiones y actuar con moderación", lo cual, ha recalcado, "ofrece cierta esperanza de que el diálogo y la diplomacia puedan retomar su impulso".

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Sin embargo, también ha evocado el intercambio de ataques del fin de semana que "sirven como un crudo recordatorio de la fragilidad de la situación actual y de los graves riesgos de una mayor escalada", en una sesión celebrada a petición de Bahréin, tras ser objeto de ataques por parte de Irán.