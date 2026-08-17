El Gobierno anuncia nuevos dispositivos temporales para atender migrantes en Ceuta con 1.500 plazas

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado nuevos dispositivos temporales para atender migrantes en Ceuta con 1.500 plazas.

"Les anuncio que en el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Serán en el Parking de Embolsamiento, en la Loma Colmenar, cedido por el gobierno de la ciudad autónoma; en las instalaciones de la Hípica; en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería; y en el espacio El Guano, titularidad estas últimas del Gobierno de España. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas", ha asegurado la ministra.

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Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a medios en la Delegación del Gobierno en Ceuta, tras mantener una reunión con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de la Asamblea.

Saiz ha visitado este lunes Ceuta después de que el 30 y 31 de julio un total de 72.000 migrantes, según cifras del Gobierno, entrasen de forma irregular a la ciudad autónoma.