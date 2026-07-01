Bruselas defiende fluidez del control digitalizado de frontera pese a las quejas de aeropuertos y aeropuertos

La Comisión Europea ha asegurado este miércoles que la "mayoría" de aeropuertos europeos están aplicando de manera "fluida" el nuevo sistema digitalizado para el control de la frontera exterior de la UE (EES, por sus siglas en inglés), aunque ha insistido en que está dispuesta a ofrecer apoyo a los más rezagados, después de que las principales aerolíneas y aeropuertos hayan pedido en una carta a Bruselas "flexibilidad" para poder suspender este modelo de control durante el verano.

"El Sistema de Entrada y Salida fue activado progresivamente en octubre del pasado año y todos los Estados miembro han declarado estar preparados para así aplicarlo", ha defendido en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, para recordar que tanto la industria como las autoridades han tenido margen para su adaptación gradual a un sistema que debió entrar en vigor el otoño pasado pero para el que la UE ya dio una prórroga de seis meses ---hasta abril pasado--.

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Así, el portavoz ha añadido que el objetivo del sistema digitalizado, que recoge de manera automática los datos biométricos de los pasajeros no europeos, es el de "mejorar la seguridad de los ciudadanos al mismo tiempo que se viaja de manera tranquila".

"Se han hecho todos los esfuerzos para limitar el impacto en los pasajeros de fuera de la UE. De hecho, en la mayoría de los aeropuertos este impacto es limitado y en aquellos en donde las autoridades nacionales no son capaces de garantizar los medios operativos necesarios, la Comisión sigue apoyándoles", ha zanjado el portavoz.

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Así las cosas, Bruselas ha insistido en su voluntad de "hacer aún más" para acompañar a la industria aérea y autoridades de cara a la campaña de verano, incluida una próxima reunión de los servicios comunitarios con representantes de la industria para evaluar la situación.

Lammert se ha limitado a decir que dicho encuentro tendrá lugar "en los próximos días", sin dar más detalles sobre quiénes participarán ni aclarar si se trata de definir el modo en que Bruselas pueden reforzar su apoyo o están abiertos a explorar la flexibilidad que reclaman aeropuertos y aerolíneas para suspender el EES de manera temporal.

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LA INDUSTRIA AVISA DE COLAS Y RETRASOS POR LA "PRESIÓN" EN VERANO

"Desde la plena implementación del EES en abril, los tiempos de espera en los controles fronterizos han aumentado significativamente, llegando ahora a alcanzar hasta 5 horas durante los periodos de mayor tráfico. Estas demoras están afectando a millones de pasajeros que ingresan al espacio Schengen", han denunciado este mismo miércoles en una carta dirigida a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), Aerolíneas por Europa (A4E), y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

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El mecanismo que permite el registro automatizado del paso de personas debía de haberse implantado inicialmente a más tardar en noviembre del pasado año, pero Bruselas ofreció una prórroga hasta abril de 2026 a la luz del retraso por parte de aeropuertos y autoridades nacionales para tener el sistema en marcha.

En su escrito, las aerolíneas y aeropuertos reconocen el "papel vital" del nuevo sistema --basado en la recopilación automática de datos biométricos de los ciudadanos no europeos que entran y salen de la Unión-- y defienden que han trabajado mano a mano con Bruselas e invertido significativamente en medios y personal para estar preparados.

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Sin embargo, avisan de que se ha llegado a un "momento crítico" porque la puesta en práctica del modelo está provocando "graves consecuencias operativas en molestias para los pasajeros y colocando a autoridades, aeropuertos y aerolíneas bajo una presión insostenible" y, por ello, reclaman una "intervención inmediata" antes de que la situación se deteriore aún más por el pico de movimientos que se espera en la campaña de verano.

Así las cosas reclaman al Ejecutivo de Von der Leyen dos líneas de acción urgentes, la primera de ellas para permitir a los Estados miembro la "flexibilidad necesaria" para poder "suspender por completo el sistema EES de forma preventiva" si la afluencia de pasajeros supera la capacidad operativa de la infraestructura "al menos durante julio y agosto".

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En segundo lugar, aerolíneas y aeropuertos llaman a Bruselas a diseñar, en colaboración con las autoridades e industria, un "mecanismo permanente de flexibilidad operativa" que permita a las autoridades fronterizas suspender el control digitalizado en situaciones "excepcionales claramente definidas", con el fin de garantizar una gestión "eficiente y centrada en el pasajero". Este mecanismo, añaden, debería estar listo antes de que llegue el mes de septiembre.

Con todo, los firmantes de la carta a Bruselas afirman que sus demandan "no implican la ausencia de control fronterizo", sino que se permita volver al sistema tradicional estandarizado para Schengen, que incluye el sellado de pasaportes, cuando la suspensión del EES sea "necesaria y esté justificada" por un alto flujo de pasajeros o dificultades técnicas para su control.

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Además, sostienen que la flexibilidad para suspender el nuevo modelo digitalizado deberá ser posible en el medio plazo hasta que se asegure que las infraestructuras cuentan con una dotación suficiente de personal, se estabilicen y garantice la fiabilidad de la plataforma central EES y los interfaces nacionales y se hayan desplegado completamente en todos los aeropuertos europeos las máquinas en donde el propio pasajero puede realizar el control de manera automática e instalado las puertas de paso.