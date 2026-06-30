Grenergy firma un acuerdo de compra de energía nocturno de 15 años en Chile

Grenergy ha firmado un Acuerdo de Compra de Energía (PPA, por sus siglas en inglés) nocturno de un teravatio/hora (TWH) anual durante 15 años en Chile, según ha indicado la compañía en un comunicado difundido este martes.

Se trata del mayor PPA por volumen de la compañía española hasta la fecha, y consiste en un contrato de venta de energía a largo plazo en horas no solares con una 'utility global' con calificación 'investment grade' por las principales agencias de 'rating', ha explicado Grenergy.

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El acuerdo entrará en vigor entre julio y octubre de este año y la energía será aportada por 'Elena', la mayor planta de baterías de América, que cuenta actualmente con 3,5 gigavatios/hora (GWh) de capacidad nominal instalada (3 GW netos) ya en operación y prevé ampliarse hasta 7 GWh (6 GW netos).

RECIENTE INAUGURACIÓN DE LA PLANTA

El anuncio del PPA coincide con la reciente inauguración de la planta, ubicada en la región norteña de Antofagasta (Chile). La ceremonia fue encabezada por el presidente de la República de Chile, José Antonio Kast Rist, y contó con la presencia de autoridades nacionales y locales, entre ellas la ministra de Energía, Ximena Rincón, y la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao.

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En cuanto al proyecto 'Elena', Grenergy ha destacado que es "el proyecto más ambicioso desarrollado por la compañía hasta la fecha", ya que cuenta con 624 contenedores y 6.240 baterías. 'Elena' forma parte de 'Oasis de Atacama', la plataforma de energía solar y almacenamiento que Grenergy ha ampliado recientemente hasta 2,5 GW solares y 14,1 GWh de almacenamiento en su hoja de ruta a 2028.

Este modelo de hibridación está siendo replicado en el centro de Chile con 'Oasis Central' (1,4 GW solares y 5,1 GWh de almacenamiento) y exportado a España a través de 'Iberian Oasis' (1GW y 3,2GWh de Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías). En conjunto, las plataformas OASIS suman 5 GW solares y 22 GWh de almacenamiento.

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El consejero delegado de Grenergy, David Ruiz de Andrés, ha señalado que este acuerdo de venta de energía, "el mayor jamás firmado por Grenergy, refuerza la visibilidad, la estabilidad y la solidez de su negocio, dando cobertura a 'Elena', el mayor proyecto de baterías de América, con capacidad para duplicarse en muy poco tiempo". "Una operación que reafirma nuestra presencia en Chile y muestra el camino para nuestra plataforma hibrida en España", ha concluido.