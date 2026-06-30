EAU retira su prohibición de viaje a Líbano pero pide a sus ciudadanos apuntarse en un registro antes de volar

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado el fin de sus restricciones de viaje a Líbano, tras la prohibición impuesta el 30 de abril a los desplazamientos a Líbano, Irak e Irán a causa de "los acontecimientos en la región" de Oriente Próximo, sumida en un proceso de conversaciones para cerrar la guerra abierta por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Ministerio de Exteriores emiratí ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que el paso, en vigor desde el lunes, requiere en cualquier caso que los que quieran viajar a Líbano se registren en una plataforma oficial de emergencias antes de su salida.

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El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha dado las gracias a EAU por la retirada de la prohibición de viaje y ha señalado que la medida "encarna la solidez de las relaciones fraternales y los firmes lazos que unen a ambos países".

"No me cabe duda de que esta decisión conlleva claras implicaciones para renovar la confianza de EAU en Líbano y su interés por fortalecer la cooperación mutua, de firma que se logre el bien y la prosperidad para nuestros dos pueblos hermanos", ha zanjado en un mensaje en redes sociales.

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La decisión ha sido anunciada tras unas conversaciones celebradas el fin de semana ante los presidentes de EAU y Líbano, Mohamed bin Zayed al Nahyan y Joseph Aoun, respectivamente, para abordar la situación en la región. EAU ya había prohibido previamente a sus ciudadanos viajar a Líbano entre 2021 y 2025, una medida retirada en mayo de ese año.