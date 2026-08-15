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Machado celebra la liberación de presos políticos en Venezuela y exige excarcelación de todos los detenidos

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La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha celebrado este sábado las recientes excarcelaciones de presos políticos en el país, como marco del proyecto de amnistía, y ha exigido la liberación inmediata y sin excepciones de la totalidad de los detenidos.

"Cada venezolano que hoy sale de un centro de tortura a los brazos de sus familias nos da una alegría infinita. La dignidad y fortaleza que demuestran nos llena de orgullo", ha asegurado en una publicación en sus redes sociales.

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Machado ha valorado positivamente el anuncio del Gobierno de Venezuela, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, de la liberación de las más de 130 personas encarceladas hasta hace unos días por motivos políticos e ideológicos por parte de las autoridades.

"Venezuela será libre y la historia reconocerá el inmenso sacrificio de sus héroes. Hoy, abracen a sus familias, respiren profundo y prepárense para trabajar juntos muy duro reconstruyendo nuestro país. Habrá memoria, justicia y reparación", ha matizado la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025.

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Asimismo, la líder venezolana ha asegurado que el país avanza hacia un escenario de cambio y ha prometido que "habrá memoria, justicia y reparación" para las víctimas del régimen. En este sentido, se desconoce todavía qué papel desempeñará Machado en la transición liderada por Estados Unidos, que alega que "facilita pero no dicta".

"Todos, absolutamente todos, civiles y militares, deben ser liberados ya", ha concluido la opositora.

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