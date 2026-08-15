Al menos dos muertos tras un terremoto de 7,7 en la costa de la isla indonesia de Flores

Guardar

(Actualiza con información sobre el impacto del sismo)

Yakarta, 15 ago (EFE).- Al menos dos personas han muerto después de que un terremoto de magnitud 7,7 sacudiera este sábado la costa de la isla indonesia de Flores, al este del archipiélago, según la información preliminar de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) del país, con reportes locales que apuntan a un número mayor de víctimas.

PUBLICIDAD

"El incidente deja dos fallecidos y un herido", informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) en un comunicado.

Otras fuentes locales elevaron la cifra en conversaciones con medios de comunicación: el gobernador de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, la más afectada por el sismo, Emanuel Melkiades Laka Lena, dijo a la agencia local Antara que había cinco fallecidos en su área tras el derrumbe de un edificio civil.

PUBLICIDAD

Por su parte, un portavoz de los servicios de rescate de Maumere, una de las ciudades principales de Flores, y a unos 100 kilómetros del epicentro, dijo en una conversación por chat con medios de comunicación que los fallecidos ascenderían a veinte, si bien no ha habido confirmación oficial.

Las cifras por el momento son inciertas y los mismos equipos de ayuda están tratando de llegar aún a las zonas afectadas.

Las agencias de rescate señalaron que el temblor se sintió con fuerza en diferentes puntos de la isla, mientras continúan evaluando los impactos y el número de edificios dañados.

Un portavoz de la Agencia de Gestión de Desastres Local (BPBD, por sus siglas en indonesio), Oche Seko, dijo a EFE que los hospitales de la zona, entre ellos en la ciudad de Ende, una de las principales de Flores, han tenido que evacuar pacientes a las zonas exteriores y que "no tienen tiendas suficientes" en las que alojarlos.

PUBLICIDAD

Asimismo, dijo, algunas zonas no tienen electricidad y se está comprobando el estado de las carreteras entre las localidades principales, además de los edificios.

Las imágenes facilitadas por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas) muestran el colapso de varios edificios en diferentes puntos de la isla de Flores, entre ellos Maumere, otra de las urbes principales.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) confirmó daños en varios edificios así como la evacuación de personas afectadas.

El sismo tuvo lugar cerca de las 6:00 de la mañana hora local (22:00 GMT del viernes) con el epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de Ende, y a 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo, a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

PUBLICIDAD

La alerta de tsunami fue activada tras el temblor, provocando el desalojo de los vecinos de las zonas costeras afectadas y la cancelación de viajes marítimos, si bien la alerta se suspendió horas después.

Hasta el momento, se registraron 37 réplicas con magnitudes que oscilaron entre 3,6 y 6,2, según la BMGK.

Se calcula que unas 2 millones de personas viven en la isla de Flores, con Ende y Maumere entre sus principales ciudades.

Indonesia se encuentra en el llamado 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.

El archipiélago, formado por más de 17.000 islas, registra con frecuencia terremotos de gran magnitud. EFE

(foto)(vídeo)