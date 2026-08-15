El Ejército de Yemen condena el ataque hutí contra el sur del país y asegura que responderá de forma "severa"

Guardar

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, el coronel Abdulá Al Nuzaily, ha advertido de que responderán de forma "disuasoria y severa" contra las milicias hutíes tras el reciente ataque contra la ciudad portuaria de Moca, en el sur del país, que se ha saldado con cuatro muertos y ocho heridos, según han confirmado las autoridades.

Tal y como ha informado el portavoz en un comunicado oficial, la incursión contra la infraestructura portuaria ha provocado la muerte de cuatro civiles. El Gobierno yemení ha denunciado que esta agresión busca "imponer un bloqueo asfixiante al pueblo yemení" y atentar contra su seguridad alimentaria y subsistencia en medio de la grave crisis humanitaria que atraviesa el país.

PUBLICIDAD

"Una vez más son visibles los implacables esfuerzos de las milicias hutíes por imponer un bloqueo asfixiante al pueblo yemení, amenazar su seguridad alimentaria, destruir sus capacidades y medios de subsistencia, y agravar la crisis humanitaria", ha denunciado Al Nazili.

Asimismo, el coronel ha destacado la rápida intervención de las unidades desplegadas en la costa occidental --en particular las Brigadas de Resistencia Nacional--, cuya labor "ha permitido repeler el ataque". Asimismo, ha enfatizado que el Ejército no permitirá que las instalaciones civiles se conviertan en objetivos de guerra y ha subrauado que estas acciones criminales "no quedarán impunes".

PUBLICIDAD

"Recibirán una respuesta disuasoria y severa, acorde con la magnitud de la amenaza y los crímenes cometidos", ha asegurado.

La cúpula militar ha reafirmado su compromiso de seguir protegiendo las aguas territoriales, los recursos y la soberanía del país, asegurando que continuará trabajando para neutralizar la amenaza de la insurgencia hutí -la cual controla gran parte del territorio y a la que acusa de contar con el respaldo del régimen iraní- y garantizar la seguridad de la población.

PUBLICIDAD

Los hutíes han lanzado este viernes seis misiles contra zonas residenciales de Moca, en el oeste de la provincia de Taiz, en el marco del incremento de las hostilidades entre la insurgencia y el Gobierno yemení, el cual es reconocido internacionalmente.