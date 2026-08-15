Trump presume de cifras récord de criminalidad y de la captura de los fugitivos más buscados en un act

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este viernes en un acto policial en el estado de Nueva York su gestión en materia de seguridad, atribuyéndose un descenso histórico en los índices de criminalidad que ha utilizado para atacar a los demócratas.

Ante altos mandos de las fuerzas de seguridad, en una convención policial en el condado de Nassau, el inquilino de la Casa Blanca ha destacado que, tras su llegada al poder, firmó una orden ejecutiva para aplicar la pena de muerte a los condenados por asesinar a agentes del orden, asegurando que "las muertes de policías en acto de servicio cayeron el año pasado a su nivel más bajo en 80 años".

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Asimismo, Trump ha remarcado que el FBI "casi ha duplicado las detenciones por delitos violentos" y ha anunciado que, a fecha de esta semana, las autoridades han capturado a 9 de los 10 fugitivos más buscados de la lista del FBI.

"Desde que asumí el cargo, las fuerzas del orden federales han arrestado a 1.2 millones de criminales en todo el país y hemos aumentado las procesaciones penales federales en más del 50%", ha asegurado.

En materia de seguridad ciudadana, el presidente estadounidense ha subrayado que en el último ejercicio se registraron 3.100 homicidios y 10.000 agresiones sexuales menos y una caída de más de un millón de casos en el total de delitos violentos en comparación con el año previo a su mandato, con descensos notables en "robos" generales y "robo de vehículos".

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De esta manera, el inquilino de la Casa Blanca ha aprovechado su discurso para atacar directamente a la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul.

"En ningún lugar es más evidente el ataque comunista a la sociedad estadounidense que aquí en Nueva York. La Izquierda Radical (señalando directamente a Hochul) ha sido una pesadilla en materia de crimen", ha criticado duramente el republicano.

Trump ha asegurado que, bajo el gobierno demócrata, se ha "liberado a criminales peligrosos inmediatamente después del arresto" y que, bajo el liderazgo de Hochul, se ha" desencarcelado a asesinos convictos que mataron a policías neoyorquinos".

"Hace menos de tres meses, (Hochul) firmó una nueva ley mortal y sediciosa que convierte a Nueva York en un supuesto 'estado santuario' - lo que significa que la gobernadora quiere liberar a criminales migrantes de la cárcel y soltarlos para que depreden a inocentes neoyorquinos", ha enfatizado.

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Trump ha matizado además que esta tendencia, según sus cálculos, a la baja de la criminalidad se mantiene en 2026, con caídas adicionales del 20% en los robos y del 23% en los asesinatos, reivindicando su gestión con un cerrado respaldo a las fuerzas del orden.

"Estamos demostrando lo que es posible cuando finalmente hay un presidente en la Casa Blanca que apoya a la policía", ha concluido el mandatario estadounidense, de vuelta en su estado natal.