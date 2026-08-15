China presenta una queja formal ante Japón tras acto en el polémico santuario de Yasukuni

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Pekín, 15 ago (EFE).- El Gobierno chino presentó este sábado una queja formal ante Japón tras la visita de varios miembros del gabinete nipón, entre ellos el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, al polémico santuario de Yasukuni, con motivo del 81º aniversario de la rendición japonesa en la Segunda Guerra Mundial.

El ministro de Estado para Asuntos de Okinawa y los Territorios del Norte, Hitoshi Kikawada, también acudió al santuario, ubicado en Tokio, mientras que la primera ministra, Sanae Takaichi, conocida por sus opiniones revisionistas sobre el pasado militarista de Japón, se abstuvo de ir y se limitó a enviar una ofrenda.

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En un comunicado, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China subrayó que Yasukuni es, en realidad, un emplazamiento dedicado a "criminales de guerra", pues honra a catorce políticos y oficiales del Ejército imperial condenados por sus crímenes tras la Segunda Guerra Mundial.

"Ningún pretexto puede ocultar la verdadera intención de los políticos japoneses, que es revertir el veredicto sobre los criminales de guerra, encubrir los crímenes de guerra de Japón, distorsionar los hechos históricos y allanar el camino para acelerar la remilitarización", recalcó el vocero.

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"Esto supone una afrenta a la justicia histórica, un desafío a las normas fundacionales de la civilización y una provocación contra el orden internacional de posguerra. Tales conductas han sido rechazadas con firmeza por la inmensa mayoría de la comunidad internacional", agregó.

En opinión de Pekín, contemplar y tratar la historia de "manera correcta" fue un "requisito importante" para el regreso de Japón a la comunidad internacional tras el conflicto, constituye el fundamento político de las relaciones de Tokio con los países vecinos y es, sobre todo, una "medida clave" para el compromiso del archipiélago con el "desarrollo pacífico".

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"Instamos a la parte japonesa a realizar una seria reflexión sobre su historia de agresión, a romper de forma tajante con el militarismo y a ganarse la confianza de sus vecinos asiáticos y del resto del mundo con acciones concretas", concluyó el portavoz de Exteriores.

Ningún jefe de Gobierno japonés en funciones ha visitado el santuario después de que el fallecido Shinzo Abe lo hiciera en diciembre de 2013, lo que desató críticas dentro y fuera del país, aunque diversos mandatarios, como ahora Sanae Takaichi, sí han enviado ofrendas.

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Las relaciones entre Pekín y Tokio atraviesan horas bajas desde que Takaichi afirmara en noviembre del año pasado que un eventual ataque chino contra Taiwán podría constituir una amenaza a la supervivencia de Japón y justificar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa. EFE