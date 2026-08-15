Harvard repite como mejor universidad y las chinas ganan peso entre las cien primeras

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Pekín, 15 ago (EFE).- La universidad estadounidense de Harvard repitió este año como la mejor del mundo según la Clasificación de Shanghái de 2026, en la que Estados Unidos conserva su dominio entre los centros de élite mientras China continental eleva de 13 a 16 su número de universidades entre las cien primeras.

El Academic Ranking of World Universities (ARWU), publicado por ShanghaiRanking Consultancy y también conocido como la 'Clasificación de Shanghái', mantiene por delante a Harvard, Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el mismo podio que en 2025.

La británica Universidad de Cambridge conserva el cuarto puesto y la Universidad de California en Berkeley, el quinto, mientras que Princeton sube al sexto lugar y adelanta a Oxford, que cae al séptimo.

Columbia ocupa el octavo puesto, mientras que la Universidad de Chicago asciende al noveno y el Instituto Tecnológico de California baja al décimo.

Estados Unidos conserva así ocho universidades entre las diez mejores y 37 entre las cien primeras, frente a las 16 de China continental y las ocho del Reino Unido.

La diferencia se estrecha al ampliar el foco: China continental cuenta con 115 universidades entre las 500 primeras, frente a las 111 de Estados Unidos, y suma 234 entre las mil clasificadas, por encima de las 187 estadounidenses y la cifra más alta de cualquier país.

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China continental aumentó de 13 a 16 su presencia entre las cien primeras respecto a 2025, con la entrada de Southeast University, Harbin Institute of Technology y Tianjin University.

En Asia, la pequinesa Tsinghua conserva el puesto 18 y su condición de mejor universidad del continente, mientras que la Universidad de Pekín avanza un lugar hasta el 22.

La Universidad de Tokio, en el puesto 30, continúa como la mejor situada de Japón, mientras que la Universidad Nacional de Singapur asciende al 53.

En Europa, el Reino Unido suma 57 universidades entre las mil mejores, Alemania 51, Italia 42, España 30 y Francia 27, mientras que Países Bajos cuenta con 13, Suecia con 12, Austria con 11 y Suiza con 9.

La Universidad de París-Saclay se mantiene en el puesto 13 como la mejor situada de la Europa continental, mientras que la Escuela Politécnica Federal (ETH) de Zúrich asciende del puesto 22 en 2025 al 19 este año.

En Latinoamérica, Brasil cuenta con una universidad entre las 200 mejores, mientras que Argentina y México tienen una cada uno entre las 300 primeras.

Brasil suma además tres centros entre los 500 primeros y 14 entre los mil, frente a los dos de México, uno de Argentina y dos tanto de Colombia como de Chile entre los mil primeros.

En África, Sudáfrica cuenta con ocho universidades entre las mil primeras, tres de ellas entre las 500 mejores, mientras que Egipto suma seis, Marruecos dos y Etiopía una, sin que ninguna institución del continente figure entre las cien primeras.

El ARWU examina más de 2.500 universidades y publica las mil primeras atendiendo a seis indicadores, entre ellos el número de antiguos alumnos y profesores galardonados con premios Nobel y medallas Fields, los investigadores altamente citados, los artículos publicados en las revistas 'Nature' y 'Science' y el rendimiento académico por persona. EFE

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