Yamandú Orsi llega a Paraguay para asistir a la cumbre del Mercosur

Asunción, 29 jun (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, llegó este lunes a Paraguay para asistir a la LXVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercado Común del Sur (Mercosur), que tendrá lugar este martes en la ciudad de Luque (centro), informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción.

A su llegada al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, el mandatario progresista y su comitiva fueron recibidos por la viceministra paraguaya de Relaciones Económicas e Integración, Patricia Frutos, indicó la Cancillería.

El Mercosur inició este lunes su 68 reunión del Consejo del Mercado Común (CMC), en un encuentro previo a la cumbre de presidentes de mañana y en el que se acordaron las decisiones que emanarán de esta cumbre semestral.

La reunión del CMC congregó a los cancilleres de los miembros plenos del bloque -Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay-, así como los cancilleres de los Estados asociados Colombia, Chile y Panamá.

A la cumbre de jefes de Estado también asistirá el presidente del país anfitrión, Santiago Peña; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y de Bolivia, Rodrigo Paz, quien arribó a Paraguay el domingo.

El presidente argentino, Javier Milei, decidió este lunes no asistir a la cumbre y permanecer en Buenos Aires "para trabajar en temas de gestión". En su reemplazo, asistirá su canciller, Pablo Quirno.

Además, confirmaron su asistencia el presidente de Chile, José Antonio Kast, y de Ecuador, Daniel Noboa, en las que serán sus primeras visitas oficiales a Paraguay.

En la CMC se ha abordado el reparto de cuotas de exportación a la Unión Europea (UE), bloque con el que el Mercosur firmó en enero pasado un histórico pacto de libre comercio que abrió un mercado de más de 700 millones de consumidores.

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En la reunión regional, en la que Paraguay pasará la presidencia temporal del órgano a Uruguay, también se intentará sentar las bases para un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con Japón. EFE

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