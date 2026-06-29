Rodrigo Paz felicita a Keiko Fujimori y plantea fortalecer los lazos entre Bolivia y Perú

La Paz, 29 jun (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, felicitó a la conservadora Keiko Fujimori por su victoria sobre el izquierdista Roberto Sánchez, tras concluir este lunes el escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales realizada el pasado 7 de junio en Perú.

"Felicito a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, por la confianza otorgada por el pueblo peruano en las urnas y por esta nueva etapa que se abre para el país hermano", escribió Paz en X.

El mandatario boliviano también expresó su respeto "a la voluntad democrática del pueblo peruano" y se comprometió a "seguir fortaleciendo los lazos de integración, cooperación y desarrollo" entre ambos países.

"Le deseo el mayor de los éxitos en la responsabilidad de conducir el destino del Perú", agregó.

El escrutinio al 100 % de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú confirmó el triunfo de Fujimori sobre Sánchez, por una estrecha diferencia de 49.641 votos.

Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 votos, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú.

Es la tercera elección presidencial consecutiva en Perú que se decide por menos de 50.000 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país, mientras que el 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.

PUBLICIDAD

Fujimori se alzó así con el triunfo de la elección presidencial más compleja de la historia de Perú, que tuvo a un total de 35 candidatos, lo que hizo que se dispersase el voto y ella fuese la más votada de la primera vuelta con apenas el 17,19 % de los votos, seguido del 12,03 % de Sánchez.

El triunfo de Keiko Fujimori le permitirá gobernar el país durante los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política donde Perú ha tenido ocho presidentes en diez años. EFE