Petro ordena "ofensiva total" contra disidencias de las FARC en el suroeste de Colombia

Bogotá, 29 jun (EFE).- El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este lunes una "ofensiva total" contra el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC que está bajo el mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país.

"He dado una orden: ofensiva total contra el grupo armado más sanguinario del narcotráfico. Espero obediencia a todas las fuerzas militares y policiales", escribió el mandatario en una publicación en su cuenta de X en la que aclaró que la ofensiva será en el convulso departamento del Cauca (suroeste).

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Petro aseguró además que las autoridades han "logrado derrotar a los dos principales jefes de las estructuras del llamado Iván Mordisco en el Cauca", en referencia a las recientes operaciones contra alias Marlon y su supuesta 'mano derecha', alias Ñeque, criminal solicitado en extradición por Estados Unidos que fue abatido este lunes, confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

"Espero obediencia a todas las fuerzas militares y policiales", agregó el jefe de Estado, cuyo mandato terminará el próximo 7 de agosto.

El presidente hizo también un llamado a los menores y jóvenes que integran ese grupo armado para que abandonen sus filas y se acojan a la vida civil.

"Es el momento de la ofensiva final en el Cauca, jóvenes y niños que integran la fuerza mafiosa les solicito como presidente del pueblo abandonar las filas del narco y pasar a la vida civil. La ley los protege, por favor antes de los misiles que caerán sobre nuestro pueblo", añadió. EFE

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