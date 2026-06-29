Agencias

Los talibanes denuncian 30 civiles muertos y 40 heridos en un bombardeo paquistaní

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Kabul/Islamabad, 29 jun (EFE).- Los talibanes denunciaron este lunes que al menos 30 civiles murieron y más de 40 resultaron heridos tras una serie de bombardeos nocturnos paquistaníes en el este de Afganistán, una ofensiva que Islamabad justificó como respuesta a previos ataques terroristas y en la que asegura haber abatido a 29 insurgentes.

"El régimen militar paquistaní llevó a cabo una vez más bombardeos (...) y aunque las cifras pueden variar, han matado aproximadamente a más de 30 personas, incluidos mujeres y niños, y herido a más de 40", afirmó a EFE el portavoz del Comando Provincial de la Policía de Paktia, Munib Zadran.

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Islamabad aseguró que la operación militar fue en respuesta a "recientes y múltiples incidentes terroristas" dentro de Pakistán, mediante una ofensiva terrestre "seguida de ataques selectivos en la región fronteriza contra los escondites y refugios de terroristas pertenecientes a Jamaat-ul-Ahrar y Fitna al Khwarij, abatiendo a 29 de ellos", indicó en X el ministro de Información, Attaullah Tarar. EFE

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