Las ventas chinas de ventiladores a Europa se dispararon hasta un 97 % por la ola de calor

Shanghái (China), 29 jun (EFE).- Las exportaciones de ventiladores eléctricos desde China a diversos países de Europa aumentaron entre un 20 y un 97 % interanual en los primeros cinco meses del año, antes de la ola de calor que azota el Viejo Continente y que ha reabierto el debate sobre dispositivos como el aire acondicionado.

Las mencionadas cifras surgen de un análisis divulgado hoy por el portal de noticias económicas local Yicai en base a cifras aduaneras oficiales sobre ventas de ventiladores a Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal, España y el Reino Unido.

Li Mingyang, director general del fabricante de electrodomésticos Luckyway, explicó a ese medio que el valor de sus ventas de ventiladores a Europa ha aumentado hasta un 20 % con respecto al año pasado.

"El clima en Europa está siendo extremadamente caluroso, algo que no esperábamos. Esperamos que los pedidos sigan aumentando el año que viene", avanzó el ejecutivo, quien reveló también que una "importante cadena minorista" europea se puso en contacto con él para desarrollar conjuntamente ventiladores con función de vaporizador.

PUBLICIDAD

Según Li, la popularidad de los ventiladores en Europa se debe en parte a los altos costes asociados a la instalación de máquinas de aire acondicionado.

Sin embargo, estos aparatos también han sufrido incrementos de precio en los últimos meses, de entre un 7 y un 8 % en el caso de Luckyway, debido a la subida de materias primas clave como el cobre o el plástico, así como por el impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio.

PUBLICIDAD

Esto ha provocado que algunas empresas mantengan su "precaución" por los márgenes de beneficio pese al aumento de pedidos desde Europa, según indicó a Yicai un trabajador de una fábrica de ventiladores en la provincia suroriental de Cantón, uno de los principales polos manufactureros y de exportación del país asiático.

El calor extremo que azota a diversos países de Europa ha provocado la cancelación de festivales y eventos multitudinarios, el cierre de colegios o la alteración de servicios de transporte en países como Francia, Países Bajos, Alemania o el Reino Unido, con temperaturas que superan los 40 grados centígrados en varias zonas. EFE

PUBLICIDAD