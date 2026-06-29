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Cuatro jóvenes heridos tras chocar su turismo con una farola y volcar en Roquetas de Mar

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Cuatro jóvenes de edades comprendidas entre los 20 y los 24 años han precisado traslado hospitalario tras resultar heridas en un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este lunes 29 de junio en la localidad almeriense de Roquetas de Mar.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, varias llamadas recibidas minutos antes de las 04.30 horas alertaban del vuelco de un turismo con al menos una persona atrapada en la Avenida Carlos III de Aguadulce.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y Bomberos del Consorcio del Poniente.

Cuatro varones de 24, 22, 21 y 20 años han resultado heridos y ha sido evacuados al Hospital de Poniente, dos de ellos por los servicios sanitarios y otros dos por otros recursos.

Según los Bomberos, el vehículo siniestrado colisionó con una farola y posteriormente volcó, quedando sobre uno de los laterales.

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