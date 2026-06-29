Venezuela prorroga hasta el 5 de julio la suspensión de clases a causa de los terremotos

Las autoridades de Venezuela han anunciado una prórroga hasta el 5 de julio de la suspensión de clase a causa de las "grandes afectaciones" por los terremotos del 24 de junio, que dejan hasta la fecha al menos 1.450 muertos --entre ellos 17 españoles-- y 3.150 heridos, según el último balance oficial.

"Se mantiene la suspensión de actividades escolares en todas las instituciones educativas del país durante esta semana, del 29 de junio al 5 de julio, motivado a las grandes afectaciones causadas por el doble terremoto que golpeó a nuestro país", ha afirmado el Ministerio de Educación venezolano.

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Así, ha instado tanto a las familias como al sector educativo a "seguir solo los canales oficiales institucionales" y las notificaciones publicadas por las autoridades del país sudamericano, con el objetivo de "garantizar información certificada".

Durante las últimas horas, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmado avances en la recuperación de las redes de suministro de electricidad y agua, además de la vial, en el estado de La Guaira, el más afectado por los seísmos.

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"Ya hemos recuperado el servicio de electricidad en un 75%. Los equipos siguen trabajando hasta alcanzar una recuperación completa del servicio eléctrico en el Estado, al igual que el agua que tiene una recuperación del 68% y la vialidad que ya está recuperada en un 90% toda la transitabilidad y la circulación", ha destacado.