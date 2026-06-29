La minera canadiense Orvana amplía su proyecto de exploración de oro y plata en Argentina

Buenos Aires, 29 jun (EFE).- La minera canadiense Orvana anunció este lunes la adquisición a la también canadiense Pan American Silver de una propiedad que le permite ampliar su proyecto de exploración de oro y plata Taguas, en Argentina.

Orvana dijo -en un comunicado- que compró a una subsidiaria de Pan American Silver la propiedad Evelina por 1,2 millones de dólares.

Esta adquisición le permite ampliar la extensión de su proyecto Taguas, en la provincia argentina de San Juan (oeste).

La propiedad Evelina comprende cuatro concesiones que suman un total de 4.015 hectáreas, ubicadas en el departamento de Iglesia, en San Juan.

Orvana precisó que la incorporación de la propiedad Evelina aumenta la superficie de exploración del proyecto Taguas en un 123 %, al pasar de 3.274 a 7.289 hectáreas.

"La adquisición de la propiedad Evelina consolida un conjunto continuo de terrenos junto a Taguas, lo que mejora nuestras opciones geológicas y aumenta nuestra flexibilidad para un posible desarrollo futuro", afirmó Juan Gavidia, director ejecutivo de Orvana. EFE