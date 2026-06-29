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La actividad económica de Argentina baja el 1,5 % intermensual en abril de 2026

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Buenos Aires, 29 jun (EFE).- La actividad económica en Argentina registró en abril pasado una bajada del 1,5 % en comparación con marzo último, tras haber crecido el 3,1 % en el tercer mes del año, informaron este lunes fuentes oficiales.

El dato divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interior bruto (PIB) en el país suramericano, muestra una subida del 1,6 % en comparación con abril de 2025.

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En el primer cuatrimestre del año, la actividad económica acumuló un alza del 2,1 %. EFE

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