Hezbolá denuncia violaciones del alto el fuego por parte de Israel y asegura reservarse su "derecho a responder"

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha advertido que se reserva su "derecho a responder" a las, ha asegurado, "continuas" y "flagrantes" violaciones del alto el fuego por parte de Israel, tras los últimos ataques aéreos israelíes perpetrados contra el sur del país.

"La Resistencia islámica reitera que las acciones del enemigo constituyen una violación flagrante del alto el fuego al que se ha adherido hasta ahora, y que está vigilando y documentando estas violaciones", ha indicado la milicia en un comunicado difundido por la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada al grupo, en el cual ha dicho reservarse su "derecho a responder".

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Concretamente, Hezbolá ha denunciado "continuas violaciones" como ataques aéreos contra edificios residenciales en las ciudades de Nabatieh, Mayfadoun, Taybeh y Hadatha; un ataque con drones contra un terreno baldío en Froun, en Bint Jbeil; lanzamientos de granadas cerca de civiles en la localidad de Burj Qalawiya y Barahist, también en Bint Jbeil, así como el lanzamiento de "objetos sospechosos" sobre Kfar Tebnit y Nabatieh al Fawqa, en el distrito homónimo.

Horas antes, el Gobierno israelí informó de la voladura de un túnel excavado por Hezbolá en la localidad de Majdal Zun, en el sur de Líbano, que tenía "más de 200 metros de longitud y más de 25 metros de profundidad", según ha informado el propio primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agregando que en el mismo se encontraban "cientos de armas y varios silos de lanzamiento para atacar al Estado de Israel y a sus ciudadanos".

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