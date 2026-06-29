El presidente de Irán afirma que el país "cumplirá" con su parte si EEUU "se adhiere al memorando"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado a última hora de este lunes que si Estados Unidos "se adhiere al memorando de entendimiento" firmado por ambos países, la parte iraní "también cumplirá" con sus obligaciones en virtud de dicho compromiso.

"El entendimiento es un asunto bilateral. Si la parte estadounidense se adhiere al memorando de entendimiento, nosotros también cumpliremos con nuestras obligaciones", ha manifestado Pezeshkian en redes sociales.

En la misma publicación, el dirigente iraní ha subrayado que la postura de Teherán "ante fanfarronadas injustificadas y amenazas infundadas" es tomar decisiones basadas "en la racionalidad y la dignidad humana" al tomar decisiones, así como en hacer uso de "una defensa decisiva e intrépida" al tomar medidas.

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Sus comentarios llegan tras un fin de semana marcado por nuevas hostilidades entre los ejércitos estadounidense e iraní, concluidas con un anuncio por parte de Washington de que las partes retomarían las conversaciones esta semana.

En concreto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que "Irán ha pedido una reunión" y que esta "tendrá lugar mañana (martes) en Doha" --un encuentro negado por Teherán--, mientras que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha recordado que el mandatario republicano "no tiene miedo a usar el poderío de nuestro Ejército", haciendo hincapié en que Washington "gana de cualquier manera", ya sea en la mesa de negociaciones o por la vía militar.

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