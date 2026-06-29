El brent repunta un 0,70 % y se mantiene en los 72 dólares pendiente de Irán

Madrid, 29 jun (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto sube el 0,70 % este lunes y se mantiene en los 72 dólares, después de que Estados Unidos e Irán hayan acordado detener los bombardeos de los últimos días y reunirse esta semana en Catar, según el portal estadounidense Axios.

A las 7 horas de este lunes, el brent, el crudo de referencia de Europa, sube ese 0,70 %, hasta los 72,47 dólares, en el mercado de futuros de Londres.

El pasado viernes, el brent cerró con una fuerte caída del 4 %, hasta situarse en los 71,99 dólares, nivel inferior al inicio del conflicto en Oriente Medio (28 de febrero) ante el aumento de tráfico en el estrecho de Ormuz.

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No obstante, este lunes sube mientras el mercado sigue pendiente de las renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán, que en los últimos días habían intercambiado nuevos bombardeos y se habían acusado mutuamente de haber violado el acuerdo de alto el fuego firmado el pasado 17 de junio.

En la tarde del sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono de sus amenazas y advirtió que Washington podría intensificar su ofensiva militar si Teherán continúa con los ataques, hasta el punto de que la República Islámica "dejaría de existir".

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De acuerdo con la publicación de Axios conocida este domingo, ambos países han acordado una pausa en los ataques, y que los buques podrán seguir transitando "libremente" por el estrecho de Ormuz mientras continúan las conversaciones.

El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) informó el sábado de una nueva serie de ataques contra múltiples objetivos militares en Irán, en respuesta a un ataque con dron atribuido a Teherán contra el petrolero M/T Kiku, de bandera panameña, mientras navegaba por el estrecho.

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Este ataque estadounidense se produjo después de que Irán acusara a Washington de violar el memorando de entendimiento firmado entre ambos y justificara su posterior respuesta contra objetivos estadounidenses como un acto de "legítima defensa".

El viernes, Trump ya había acusado a Irán de cometer una violación "insensata" del alto el fuego al lanzar "al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz".

Estados Unidos e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz mientras negocian un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní.

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